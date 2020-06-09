TBMM Genel Kurulu'nda 'Ayasofya' tartışması - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda 'Ayasofya' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ile İYİ Partili milletvekilleri arasında 'Ayasofya' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda 'Ayasofya' tartışması, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ile İYİ Partili milletvekilleri arasında 'Ayasofya' tartışması yaşandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun, Ayasofya'nın toplu ibadete açılmasına ilişkin verdiği önergenin ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İbadete açılmasıyla ilgili araştırma önerisine şimdi ret veriyoruz ama Temmuz ayında gerekli adımlar atılacak." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş Başkanlığı'nda toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından grup önerileri görüşüldü. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu Meclis'e, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin bir araştırma önergesi verdi. İYİ Parti grubu, önergenin ön sıralara alınarak görüşülmesini isterken, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Ayasofya fethin kılıç artığıdır. Danıştay'ın neden kararı bekleniyor. O mu fethetti." dedi.

Bunun üzerine konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise "Araştırma komisyonuna gerek yok. Bu noktada değiliz. Danıştay kararından sonra bekleyeceğiz. Ayasofya ile ilgili Meclis'te gerekli adımlar atılacak. İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz ama Temmuz ayında gerekli adımlar atılacak." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, araştırma önergesi oy çokluğuyla reddedildi.


İYİ Parti, AK Parti, Ayasofya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 07:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda 'Ayasofya' tartışması - Son Dakika

Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı 9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu         
00:36
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur         
00:03
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi         
23:57
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi         
23:49
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi         
23:21
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler         
23:13
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor         
23:08
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi         
23:05
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi         
22:57
Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı         
22:54
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti         
22:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık         
22:39
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri         
22:26
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük         
22:22
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi         
22:13
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı         
22:12
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır         
22:05
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı         
22:00
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü         
22:00
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış         
21:42
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor         
21:35
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın         
21:32
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu         
21:18
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek 2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek         
21:17
Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü         
21:00
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı         
20:50
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi         
20:50
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı         
20:49
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı         
20:49
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi         
20:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 02:49:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu'nda 'Ayasofya' tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]