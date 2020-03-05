TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

6 saat önce

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Almanya'nın Hanau kentindeki hain saldırının her yönüyle aydınlatılması ve suçlulara gereken cezaların verilmesi gerektiğini belirtti.

TBMM Genel Kurulu toplandı, System.String[]

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Almanya'nın Hanau kentindeki hain saldırının her yönüyle aydınlatılması ve suçlulara gereken cezaların verilmesi gerektiğini belirtti.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Sırakaya "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleştirilen ırkçı saldırı" konusundaki gündem dışı konuşmasında, Almanya'ya giderek Hanau'da hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiklerini, sivil toplum kuruluşlarının İslamofobik saldırılara dikkati çekmek için düzenledikleri organizasyonlara katılarak sokaklarda kol kola yürüdüklerini anlattı.

Avrupa'daki Türklerin bu tür saldırılara yabancı olmadığını ifade eden Sırakaya, daha önceki yıllarda da bu olayların yaşandığını hatırlattı.

Irkçı saldırıların hedefinde hep Müslümanlar ve Türklerin bulunduğunu vurgulayan Sırakaya, bu saldırıları gerçekleştirenlerin akıl sağlığının yerinde olmadığı şeklindeki söylemin kabul edilemeyeceğini, Türk vatandaşları ve Müslümanlara yönelik saldırıların temelinde yer alan bu hastalıklı düşüncelerin adeta Almanya'daki tüm kurumlara ve ülkenin dokusuna sirayet ettiğini söyledi.

Zafer Sırakaya, Türklerin ve Müslümanların bu tür ırkçı saldırılara uğramasının, Alman makamları ve sorumlu birimlerince gerekli tedbirler alınmadıkça önlenemeyeceğine işaret ederek, "Hanau'daki hain saldırı her yönüyle aydınlatılmalı ve suçlulara gereken cezalar verilmelidir." şeklinde konuştu.

AK Parti'li Sırakaya, antisemitik saldırılara karşı verilen tepkilerin İslam ve Müslüman karşıtlığına karşı gösterilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker "Kocaeli'de 1999 depremi sonrası yapılan imar planı çalışmaları" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, depremlerde can kaybını en aza indirmek için yerel yönetimlere çok önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

Depremde can kaybını önlemek için riskli alanlar üzerindeki yapıların boşaltılması ve bu tür alanlara bina yapılmaması gerektiğini vurgulayan Şeker, deprem öncesinde yapılan binaların kontrol edilmesi ve riskli olanların kentsel dönüşüm sürecinde depreme dayanıklı olarak yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

"800 Türk tır şoförü Türkmenistan'da rehin"

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise "ulaştırma sektörünün sorunları" konusundaki gündem dışı konuşmasında, 800 Türk tır şoförünün koronavirüs riski nedeniyle araçlarıyla birlikte 15 gündür Türkmenistan'daki Lütfabad Sınır Kapısı'nda rehin durumda bekletildiklerini söyledi.

Bu kişilerin İran'ı transit geçtikleri için koronavirüs riski taşımadıklarını belirten Yalım, bu vatandaşların insani ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için mağdur olduklarının altını çizdi.

Özkan Yalım, şoförlerin Türkiye'ye dönmelerine yönelik gerekli adımların atılması için ilgili bakanlara çağrıda bulundu.

Milletvekili, AK Parti, Almanya, Hanau, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özbek bakıcı Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı
İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, koronavirüse yakalandı 83 yaşındaki Berlusconi, 34 yaşındaki nişanlısını daha genç bir kadın için terk etti İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 21:26:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]