TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt

Bilgiç, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "Ayasofya" hakkındaki konuşmasında, İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olduğunu belirtti.

Müzeye dönüştürüldüğü için Ayasofya'nın minarelerinin 86 yıl boyunca susturulup hüzne boğulduğunu dile getiren Gündoğdu, yeniden ibadete açılmasıyla bu suskunluğun sona erdiğini söyledi.

Necip Fazıl Kısakürek'in "Bugün mü yarın mı bilemem. Fakat Ayasofya açılacak." sözlerini aktaran Gündoğdu, "O gün gerçekleşti, Türk milletinin, Türk İslam dünyasının, mazlum ve mağdur coğrafyaların gözü aydın." dedi.

AK Parti'li Gündoğdu, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılışına yönelik imzayı atmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olduğuna işaret ederek, "Ayasofya'yı ibadete açarak, milletimizin binlerce yıldır muhafaza ettiği birlik ruhunu, eksik parçasını tamamlayan; bizim büyük bir millet olduğumuzu yeniden hatırlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, "Bitlis'in sorunları" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, her seçimde sözü verilen Bitlis Havalimanı'nın yapılmaması nedeniyle iktidarı eleştirdi.

Şehre yapılması planlanan bazı karayolu ve çevre yollarının da hizmete sunulmadığını savunan Gaydalı, öte yandan TEKEL fabrikasının kapatılmasıyla birçok kişinin işsiz kaldığını söyledi.

Gaydalı, Kovid-19 salgını nedeniyle iş yerlerinin kapılarına kilit vurduğunu belirterek, normalleşme sürecinden sonra ildeki vaka sayılarının arttığını ifade etti.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, "Bilim adamlığı" hakkındaki konuşmasında, iktidarın, muhalefet tarafında siyasetçilerin, iktidar tarafında ise bilim insanlarının yer aldığı televizyon programları yapılmasını sağladığını öne sürdü.

Yanlı görüş bildiren bu akademisyenler yüzünden bilim insanlarının kredibilitelerini kaybettiğini savunan Kabukcuoğlu, televizyonlardaki kavgalı tartışma programlarının vatandaşların kafasının karışmasına neden olduğunu, iktidarın da bu durumdan memnuniyet duyduğunu iddia etti.

Kabukcuoğlu, akademisyenlerin, özgeçmişlerindeki saygın yayınları ve bilimsel çalışmalarıyla anımsanması gerektiğine işaret ederek, "Bilim insanları kendi değerlerini, milletin kendilerinden ne istediğini bilmelidir. Objektif, tarafsız olmalıdır." diye konuştu.

meclis başkanvekili, Milletvekili, Ayasofya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:47 Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

Son Dakika

21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 19:19 Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor
19:19
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
16:41
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
16:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 21:47:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]