TBMM İdare Amiri Turan'dan

TBMM İdare Amiri, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Meclis kantininden toplatılan ve numuneleri alınan balların Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine uygun olduğunun tespit edildiğini belirterek, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un herhangi bir araştırma yapmadan, konuyu siyasi malzeme haline getirerek mesnetsiz iddialarla gündeme gelmeye çalışmasının uygun olmadığını ifade etti.

Turan, "Meclis'te sahte bal satıldığı" iddiaları ve haberlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Başkanlığının talimatıyla iddiaya konu ballardan alınan numunelerin analiz için Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiğini ve söz konusu analiz sonuçlarının dün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından raporlanarak Meclis'e sunulduğunu kaydetti.

Analiz raporunda, S.S. Meclis Çalışanları Kooperatifi Kantininden toplatılan ve numuneleri alınan balların, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine uygun olduğunun tespit edildiğini belirten Turan, "Ayrıca konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 23 Kasım 2019 tarihinde yapılan yazılı açıklamada da S.S. Meclis Çalışanları Kooperatifi Kantininde satılan balların 2017 yılında üretildiği ve bakanlıkça 01 Ağustos 2017 tarihinde 81 ilden toplatılan ürünlerinden olmadığı kamuoyuna duyurulmuştur." dedi.

Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın milletvekilinin (İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş) herhangi bir araştırma yapmadan konuyu siyasi malzeme haline getirerek mesnetsiz iddialarla gündeme gelmeye çalışması uygun olmamıştır. Aynı şekilde toplumu doğru bilgi ve haberlerle aydınlatmak görevi bulunan medyanın da konuyu araştırmadan ve sonuçlarını beklemeden TBMM'nin itibarını zedeleyecek şekilde sütunlarında ve ekranlarında haber yapması da basın mesleğine uygun düşmemiştir.

Burada hepimize düşen görev, hangi partiden olursak olalım Meclisimizin ve milletvekillerimizin itibarını korumak; Meclisimizi kamuoyunda ve milletimizin gözünde önemsizleştirme çabalarına karşı birlikte mücadele etmektir. Başta ayın milletvekillerimizi, görsel ve yazılı basınımızı, sosyal medya kullanıcılarını, Meclisimizi ve kamuoyunu ilgilendiren benzer konularda hassasiyet göstermeye davet ediyorum."