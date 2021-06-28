TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Aksal, Trakya Yöresel Ürünler Pazarı açılışına katıldı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde girişimci kadınların ürünlerini satacağı Trakya Yöresel Ürünler Pazarı açıldı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Erikli Sahili yolunda kurulan pazarın açılışında, Kovid-19 salgınına rağmen kadınların üretmeye devam ettiğini söyledi.

Kadınların Keşan Belediyesince oluşturulan pazarda, ürettiklerini satarak aile bütçesine katkı sağlayacağını belirten Aksal, "Kadınlarımız bizim için çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımızın kadınlarımıza verdiği değeri biliyorsunuz. Kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasında en büyük katkıyı kadınlarımız vermiştir. Biz de iktidara geldiğimiz günden beri Cumhurbaşkanımızın deyimiyle, kadınlarımızın hayatın her alanında yer alması için kendilerine bütün desteği veriyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da Trakya'nın en büyük yöresel ürünler pazarında 60 kadının, ürettiklerini vatandaşlara sunacağını kaydetti.

Burasının Saros bölgesi için aynı zamanda organik ürün pazarı olacağını anlatan Helvacıoğlu, "Saros Körfezi tatil sezonunda 3 milyona yakın ziyaretçi alıyor. Bölgeye tatile gelen vatandaşlarımız buradan organik ürün alışverişini yaparak tatiline devam edebilecek." dedi.

Konuşmaların ardından pazar kurdele kesilerek hizmete açıldı. Pazarı ziyaret edenlere, kadınların ürettiği ürünlerden ikramlarda bulunuldu.

Törene, Edirne Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, Edirne Çevre Vakfı Müdürü Ali Eraslan, oda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.