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'TBMM Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu' İstanbul'da toplandı - Son Dakika

'TBMM Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu' İstanbul'da toplandı

18.08.2021 18:22

'TBMM Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu' İstanbul'da toplandı -TBMM Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir: "Müsilajın oluşmasıyla ilgili 3 etken var, komisyon olarak kirletilmeyi ön planda tutuyoruz" Türkiye Büyük Millet Meclisi Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu...

'TBMM Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu' İstanbul'da toplandı

-TBMM Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir: "Müsilajın oluşmasıyla ilgili 3 etken var, komisyon olarak kirletilmeyi ön planda tutuyoruz"

İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu İstanbul İstişare toplantısı gerçekleştirildi. Komisyon Başkanı Mustafa Demir, "Müsilajın oluşmasıyla ilgili 3 etken var. Müsilaj Komisyonu olarak kirletilme konusunu ön planda tutup onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj sorunun çözülmesi için oluşturulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu İstanbul İstişare Toplantısı Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Marmara bölgesine kıyısı bulunan şehirlerin belediye başkanları, milletvekilleri ve temsilciler katıldı. Müsilaj sorunu ile ilgili yapılması gerekenlerin konuşulduğu toplantıda müsilaja neden olan etkenler, sorunla mücadelede izlenecek yol haritası gibi konular ele alındı. Komisyon Başkanı Mustafa Demir, Marmara Denizi'nde oluşan müsilajın 3 temel etkeni olduğunu, müsilajdan arındırılmasının bu etkenlerin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

"Müsilajın oluşmasıyla ilgili 3 etken var, komisyon olarak kirletilmeyi ön planda tutuyoruz"

Toplantıda konuşan TBMM Müsilaj Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, "TBMM Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu, TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin temsilcilerinin önerileri doğrultusunda oluşturulmuş bir komisyondur. Müsilajın oluşmasıyla ilgili 3 tane temel etken var. Bunlardan bir tanesi küresel ısınma nedeniyle denizlerin ısınmasıdır. Son 40 yılda Marmara Denizi'nde 2 derecelik bir artış söz konusudur. İkincisi Marmara Denizi'nin jeolojik yapısı nedeniyle durgun bir suya sahip olmasıdır. Üçüncüsü ve en önemli etken ise Marmara Denizi'nin kirletilmesidir. Müsilaj Komisyonu olarak kirletilme konusunu ön planda tutup onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kirlenmelerin birçok kaynağı, sebebi var. Bunlardan en önemlileri kentsel kirlilik, evsel atıklar ve bunların yeterince arıtılmadan derin deşarja verilmesidir. Bugün bizim için son derece önemli bir gündür. Müsilaj Araştırma Komisyonunun problemlerin tespiti ve Marmara Denizi'nin kirletilme problemlerinin bertaraf edilmesi, kontrol edilmesi, sürdürülebilir olması açısından en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi hiç şüphesiz yerel yönetimlerdir. Onların yaptıkları çalışmalar, şu an yaptıkları çalışmalar, projeler, yapmayı düşündükleri çalışmalar hakkında detaylı bilgi almaya çalışıyoruz. Son derece verimli bir toplantı oluyor. Buraya davet ettiğimiz belediyelerimiz Marmara Denizi'nin çevresinde bulunan belediyelerimizin temsilcileridir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda son derece hassastır. 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı çerçevesinde aslında bizim yaptığımız çalışmalarda o 22 maddelik eylem planının içerisinde önemli bir çalışma olarak kabul edilebilir. Marmara Denizi'nin tamamen müsilajdan arındırılabilmesi meselesi bu etkenlerin ortadan kaldırılmasıyla doğru orantılıdır. Dolayısıyla bugünden yarına Marmara'nın müsilaj sorununun çözülmesinin çok mümkün olduğu düşünülemez. Demin bahsettiğimiz etkenlerden en önemlisi kirletilmesi ve insan kaynaklı kirliliğin oluşmasıdır. Sonuç itibarıyla bu üç unsurdan biri ve en önemlisi, Marmara'nın biyoçeşitliliğini bozan bu kirliliğin, özellikle azot ve fosfor oranının yükselmesinin önüne geçebilirsek eğer ben süreç içerisinde Marmara'nın kurtulacağını düşünüyorum" dedi.

"Meclis komisyonunun da sürece katkı vereceğini düşünüyorum"

Toplantıya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Marmara Belediyeler Birliği olarak varlık sebebimiz esasen Marmara Denizi'nin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bu manada yakın zamanda yaşadığımız en büyük tehdit de müsilaj problemidir. Yapılması gerekenlerin neler olduğu, bunların yeterli olup olmadığı, sürecin takibiyle ilgili mecliste bir komisyonun oluşturulmuş olması, çalışmaların üzerinden geçilerek bir rapora bağlanacak olması bana göre sevindirici bir gelişmedir. Şimdiye kadar Çevre Bakanlığı, ilgili bakanlıkların koordinasyonu ve belediyelerimizle birlikte güzel çalışmalar yapıldı. Şu ana kadar ciddi mesafeler de alındı. Bu manada meclis komisyonunun da sürece katkı vereceğini, özellikle sürecin devam eden kısımlarında ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelere yönelik yol göstereceği, katkılar sunacağına inanıyorum" diye konuştu.

'TBMM Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu' İstanbul'da toplandı
'TBMM Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu' İstanbul'da toplandı
'TBMM Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu' İstanbul'da toplandı
'TBMM Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu' İstanbul'da toplandı

İstanbul, Marmara, Müsilaj, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'TBMM Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu' İstanbul'da toplandı - Son Dakika


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