AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, gündemi değerlendirdi Açıklaması

15.08.2022 14:36
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, gündemi değerlendirdi Açıklaması

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya'nın temmuzda ihracatını yüzde 14,3 artırarak 239,7 milyon dolara yükselterek, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 12. şehri olduğunu belirtti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya'nın temmuzda ihracatını yüzde 14,3 artırarak 239,7 milyon dolara yükselterek, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 12. şehri olduğunu belirtti.

Altunyaldız, AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin 2021'de yüzde 11 gerçekleşen büyümeyle OECD ve G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu, 2022'nin ilk çeyreğinde de yüzde 7,3'lük büyüme oranına ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin ihracatla büyümeyi sürdüreceğini vurgulayan Altunyaldız, "Bildiğiniz üzere iki hafta önce Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ile Konya'mızda temmuz ayı dış ticaret istatistiklerinin kamuoyuyla paylaşımını gerçekleştirdik. Temmuzda ihracatımız 18,6 milyar dolar ile şimdiye kadar en yüksek temmuz ayı değerine ulaşırken son 12 aylık ihracatımız 248 milyar doları aşarak sene sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara bir adım daha yaklaştı." diye konuştu.

Konya'nın geçen yıl 3 milyar dolar eşiğini geride bıraktığını belirten Altunyaldız, şöyle devam etti:

"Konya temmuzda ihracatını yüzde 14,3 artırarak 239,7 milyon dolara yükseltti. Böylelikle Konya'mız, temmuzda Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 12. şehri oldu. Bu başarıda emeği geçen tüm ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Diğer yandan, birkaç gün önce de sanayi üretim rakamları açıklandı. Türkiye'de sanayi üretimi haziranda yüzde 8,5 artmıştır. Şükürler olsun, üretimde çarklar hiç durmadan dönmeye devam ediyor."

" Abdülhamid Han'ı mavi sularımıza uğurladık"

Altunyaldız, Türkiye'nin "Mavi Vatan"daki gücünü pekiştiren 4. sondaj gemisinin Abdülhamid Han'ın çalışmalara başladığını hatırlattı.

Türkiye'nin otomobili TOGG'daki gelişmeleri de yakından takip ettiğini belirten Altunyaldız, şunları kaydetti:

"İnşallah göz bebeğimiz TOGG'umuzu çok kısa bir süre sonra yollarda göreceğiz. Demek istediğim şu ki iktidarımız döneminde yapılan yatırımları, başarıları burada anlatmaya kalksam vaktimiz yeterli olmayacaktır. Hiç şüphe yok ki bütün bu başarılar bir takım çalışmasının, bir gönül birlikteliğinin ürünü. Konya'mız sahip olduğu üretme, katma değer sağlama ve birliktelik kültürüyle bu başarılarda büyük paya sahip."

AK Parti'nin 21. yılını kutlandığına değinen Altunyaldız, "AK Parti, oluşacak her sorunun üstesinden gelmek, dini, dili, ırkı fark etmeksizin herkesi hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm yurttaşlarımızı kucaklama amacıyla kurulmuştur, kucaklamıştır ve kucaklamaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

5. islami dayanışma oyunlarında 209 madalya alan Türk milli takım sporcularına tebrik

Altunyaldız, Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şimdiye kadar 79 altın, 73 gümüş ve 57 bronz ile toplam 209 madalya toplayan ve oyunları önde götüren tüm milli takım sporcularını tebrik etti.

Oyunların 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiği anımsatan, Altunyaldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız görkemli açılış töreniyle tüm ülkeler Konya'mızı ayakta alkışladı. Gerçekten böylesine mükemmel bir iş çıkarmamız bizleri fazlasıyla gururlandırıyor. Konya'nın bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu büyük organizasyonun Konya'mızda düzenlenmesi sürecinde desteklerini ve emeklerini esirgemediler. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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