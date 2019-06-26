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TCDD Genel Müdürü Uygun'a uluslararası görev

2 saat önce

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, oy birliğiyle Uluslararası Demiryolları Birliğinin (UIC) Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

TCDD Genel Müdürü Uygun'a uluslararası görev, System.String[]
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, oy birliğiyle Uluslararası Demiryolları Birliğinin (UIC) Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.
TCDD'den yapılan açıklamaya göre, Uygun, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen UIC'nin 94. Genel Kurul toplantılarına katıldı.
Uygun, oy birliğiyle başkan yardımcılığı görevine seçildi.
Genel Merkezi Paris'te bulunan ve demir yolları alanında dünya çapındaki en büyük organizasyon olma niteliği taşıyan UIC'nin 5 kıtadan 200 üyesi bulunuyor.
UIC, dünya çapındaki demir yolu kuruluşları arasında iş birliğini geliştirmek ve demir yolu taşımacılığının gelişimi ile ilgili her türlü faaliyeti yürütmek üzere 1922'de kuruldu.
Şubatta TCDD Genel Müdürlüğüne atanmıştı
Ali İhsan Uygun, 1991 yılında Şebeke ve Tesis Mühendisi olarak İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketinde göreve başladı.
1995-2015 arasında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret AŞ'de, Telekomand ve Kataner Şefliğinden Genel Müdür Yardımcılığına kadar değişik görevlerde bulundu.
TCDD'de 2015 yılında Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Uygun, 19 Şubat 2019'dan itibaren TCDD Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:25 Kaynak: AA
Paris, Macaristan, Ali ihsan, CEO, Ekonomi
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