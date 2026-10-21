TCDD İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA: Devlet Demir Yolları 166 daimi işçi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler başvurabilir? - Son Dakika
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TCDD İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA: Devlet Demir Yolları 166 daimi işçi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler başvurabilir?

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TCDD İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA: Devlet Demir Yolları 166 daimi işçi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler başvurabilir?
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TCDD işçi alımı son dakika gelişmeleri, demiryollarında çalışmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak 166 daimi işçi alımı için başvurular 21 Ekim 2026 itibarıyla başladı. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların 26 Ekim'de sona erecek olması nedeniyle adaylar, başvuru ekranını ve ilan şartlarını araştırıyor. Peki, Devlet Demir Yolları 166 daimi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Devlet Demir Yolları (TCDD) 166 daimi işçi alımı başvuruları başladı. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen alım kapsamında farklı meslek gruplarında istihdam sağlanacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, yaş sınırı, eğitim durumu, ikamet şartı ve başvuru tarihleri gibi ayrıntıları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Başvurular için son gün 26 Ekim 2026 olarak açıklanırken, adayların yalnızca bir iş yeri ve bir meslek dalı için tercih yapabileceği bildiriliyor. Peki, TCDD 166 işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Başvuru şartları neler, alımlar hangi kadrolarda gerçekleştirilecek?

TCDD 166 DAİMİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TCDD Taşımacılık 166 daimi işçi alımı için başvuru tarihleri 21-26 Ekim 2026 olarak açıklandı. Adayların belirtilen tarihler arasında İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Başvuru sürecinde ilan metninde belirtilen meslek, eğitim ve ikamet şartlarının dikkate alınması önem taşıyor.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TCDD işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) çevrim içi sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, İŞKUR e-Şube platformuna (esube.iskur.gov.tr) e-Devlet bilgileriyle giriş yaptıktan sonra “Açık İş İlanları” bölümünden TCDD Taşımacılık ilanlarını inceleyebiliyor. Başvuruların, tercih edilen meslek ve iş yeri için ilan koşullarına uygun şekilde tamamlanması gerekiyor.

İlan kapsamında her adayın yalnızca bir iş yeri ve bir meslek dalı için başvuru yapabileceği belirtiliyor. Alımların il ve ilçe düzeyinde gerçekleştirilmesi nedeniyle adayların ikamet adreslerinin başvurdukları yerle uyumlu olması şartı da aranıyor.

TCDD İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA: Devlet Demir Yolları 166 daimi işçi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler başvurabilir?

TCDD 166 DAİMİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

TCDD Taşımacılık işçi alımına başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, ilan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olması gerekiyor. İlan kapsamında yalnızca erkek adayların başvuruları kabul ediliyor.

Eğitim şartı bakımından lise ve dengi meslek okullarından mezun olma koşulu aranıyor. Adayların başvuracakları kadronun gerektirdiği ilgili bölümden mezun olması gerekiyor. İlan metninde ön lisans ve lisans mezunlarının başvurularının kabul edilmeyeceği bilgisi yer alıyor.

Ayrıca adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması; başka bir ifadeyle askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almaması gerekiyor. İşin niteliğine bağlı olarak tehlikeli işlerde çalışmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması, vardiyalı ve gece çalışma düzenine uyum sağlanması da bekleniyor.

TCDD HANGİ MESLEKLERDE İŞÇİ ALIMI YAPACAK?

TCDD Taşımacılık tarafından gerçekleştirilecek 166 kişilik daimi işçi alımı kapsamında farklı teknik ve operasyonel kadrolarda istihdam yapılması planlanıyor. Öne çıkan meslek grupları şöyle:

  • Lokomotif ve vagon tamirciliği (mekaniker)
  • Elektrikçi (genel)
  • Motor ve makine teknisyeni
  • Tren teşkil işçisi
  • Elektronik işçisi
  • Kaynakçı ve tesviyeci

Adayların başvuru öncesinde İŞKUR'da yayımlanan resmî ilanı inceleyerek tercih edecekleri kadronun özel şartlarını ve mezuniyet koşullarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Son DakikaİŞKURTcddSon Dakika

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SON DAKİKA: TCDD İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA: Devlet Demir Yolları 166 daimi işçi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler başvurabilir? - Son Dakika
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