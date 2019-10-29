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Son Dakika Genel TCG Mızrak Bartın Limanında ziyarete açıldı

TCG Mızrak Bartın Limanında ziyarete açıldı

1 saat önce

TCG Mızrak Bartın Limanında ziyarete açıldıBARTIN - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kılıç Sınıfı hücumbotları arasında yer alan TCG Mızrak, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bartın'da ziyarete açıldı.

TCG Mızrak Bartın Limanında ziyarete açıldı

BARTIN - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kılıç Sınıfı hücumbotları arasında yer alan TCG Mızrak, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bartın'da ziyarete açıldı.

Bartın Limanı'na demir atan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kılıç Sınıfı hücumbotu TCG Mızrak, vatandaşların ziyaretine açıldı. Hücumbotu merak eden vatandaşlar, hücumbotun ziyarete açıldığı saatlerden itibaren yoğun ilgiyle gemiyi gezdi. Vatandaşlara gemi personeli tarafından bilgilendirmelerin yapıldığı ziyaretlerde vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'da gemiyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bartın Valisi Sinan Güner, "Cumhuriyet Bayramını her yıl daha gelişmiş bir şekilde halkımızın katılımıyla kutlamak istiyoruz. Bu da bunların bir parçası. Deniz kuvvetleri Komutanlığı milli bayramlarda bu coşkuya biraz katkı sağlamak istiyor. Savaş gemilerini göndererek coşkuya ortak oluyor. Ülkede milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz. Bu anlamda Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını da hiçbir siyasi parti, hiçbir düşünce ayrımı gözetmeksizin milli birliğin bir yansıması olarak kutlama istiyoruz. Gemi çok önemli bir gemi. Silahlı Kuvvetler envanterimizde ve denizlerdeki caydırıcılık gücümüzün korunmasında çok önemli bir yer tutan gemi. Özellikle Doğu Akdeniz'de karbon aramaları bölgelerinde oradaki gemilerimizin güvenliğinin sağlanması söz konusu. Orada da aktif olarak göçrev yağan bir gemi. Bunu vatandaşlarımızın hissetmesi ve görmesi de gücümüzü artırmaktadır" dedi.

TCG Mızrak Bartın Limanında ziyarete açıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 29 ekim cumhuriyet bayramı, Bartın, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 12:17 Kaynak: İHA
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