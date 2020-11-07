TDH Genel Sekreteri Aydın: Atatürk'ün partisine 10 yıllık bir fırsat verdik - Son Dakika

TDH Genel Sekreteri Aydın: Atatürk'ün partisine 10 yıllık bir fırsat verdik

07.11.2020 13:14
TDH Genel Sekreteri Aydın: Atatürk'ün partisine 10 yıllık bir fırsat verdik, System.String[]

TDH Genel Sekreteri Aydın: Atatürk'ün partisine 10 yıllık bir fırsat verdikTÜRKİYE Değişim Hareketi (TDH) Kurucu Genel Sekreteri Hasan Aydın, 10 yıl önce 81 ilde örgütlenmiş ve organize olmuşken, CHP'de genel başkan değiştiğini hatırlatarak, "Biz de 'Atatürk'ün partisini bölmeyelim, parçalamayalım;

TDH Genel Sekreteri Aydın: Atatürk'ün partisine 10 yıllık bir fırsat verdik

TÜRKİYE Değişim Hareketi (TDH) Kurucu Genel Sekreteri Hasan Aydın, 10 yıl önce 81 ilde örgütlenmiş ve organize olmuşken, CHP'de genel başkan değiştiğini hatırlatarak, "Biz de 'Atatürk'ün partisini bölmeyelim, parçalamayalım; fırsat verelim' dedik, 10 yıllık bir fırsat verdik. Ama bu 10 yılda geriye dönüp baktığımızda gördüğümüz şey maalesef her şey yerli yerinde" dedi.

Mustafa Sarıgül'ün liderliğinde kurulan TDH, partileştirme kararı aldı. TDH Kurucu Genel Sekreteri, 22'nci dönem İstanbul Milletvekili Hasan Aydın, Ankara'da genel merkez binasını tuttuklarını ve şu an yapım aşamasında olduğunu belirtti. Aydın, "Ankara binamız hazır, İstanbul binamız hazır. Türkiye'de 50 civarı ilde teşkilatı kurmuş vaziyetteyiz. Önümüzdeki günlerde de bunları ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE 10 YILLIK FIRSAT VERDİK'Aydın, 10 yıl önce parti kurmak düşüncesinde olduklarını ifade ederek, "O dönem 81 ilde de örgütlenmiştik, organize olmuştuk. O dönem Atatürk'ün partisinde çok ciddi bir değişim ortaya çıktı. Genel başkan gitti yerine bir genel başkan geldi. Biz de 'Atatürk'ün partisini bölmeyelim, parçalamayalım; fırsat verelim, değişiklik her zaman iyidir' dedik. Çünkü bizim ismimiz de 'Değişim' idi. 10 yıllık bir fırsat verdik. Ama bu 10 yılda geriye dönüp baktığımızda gördüğümüz şey maalesef her şey yerli yerinde. İktidar, iktidardan memnun, muhalefet muhalefetten memnun, bir tek vatandaşın anası ağlıyor. Yani kimsenin dönüp oraya baktığı yok, değişim yok, umut yok. Bizlerin de taşın altına elini koyması lazım. Yani çözüm noktasında 'Biz varız' diyoruz" diye konuştu.

Aydın, yeni sistemde bölünmenin söz konusu olmadığına dikkat çekerek, "Geçen sefer yüzde 1 alanlar da milletvekili çıkardı, yüzde 25 alanlar da milletvekili çıkardı, yüzde 45 alanlar da milletvekili çıkardı. Dolayısıyla 'bölünme' diye bir şey söz konusu değil. Bizim temel değerlerimiz belli. Biz Atatürkçüyüz, Cumhuriyetçiyiz. İnanca saygılı laiklik konusunda son derece kıskancız, dirençliyiz, kararlıyız. Bundan taviz vermemiz söz konusu değil. Bizim tüzüğümüz hazır, programımız hazır" dedi.

TDH Genel Sekreteri Aydın: Atatürk'ün partisine 10 yıllık bir fırsat verdik
TDH Genel Sekreteri Aydın: Atatürk'ün partisine 10 yıllık bir fırsat verdik

Cumhuriyet Halk Partisi, Hasan Aydın, Organize, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TDH Genel Sekreteri Aydın: Atatürk'ün partisine 10 yıllık bir fırsat verdik - Son Dakika


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