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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kars'ta basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kars'ta basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması

26.11.2021 17:00
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kars'ta basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunun çözülmesini büyük heyecanla beklediklerini söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunun çözülmesini büyük heyecanla beklediklerini söyledi.

Kars'ta esnafı ziyaret eden Sarıgül, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Sarıgül, bir kafede gazetecilere yaptığı açıklamada, zor günlerden geçen çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Ülkeyi hukukun üstünlüğü ve demokrasi içinde yöneteceklerini, ekonomiyi ehil ellere teslim edeceklerini belirten Sarıgül, şöyle konuştu:

"Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü Meclis, bağımsız yargıya dayanan parlamenter sisteme geçmek zorundayız. Zor günlerden geçiyoruz ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye Değişim Partisi, ne yapacağını, nasıl yapacağını bilen, ehil ve vicdanlı kadrolardır. İş başına geleceğiz ve bu sorunları biz çözeceğiz. Azerbaycan, Ermenistan arasındaki sorunun çözülmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Azerbaycan-Ermenistan kapısının açılması, Ermenistan, Azerbaycan ve İran bölgesindeki kapıların açılarak bu bölgenin kalkınmasını çok arzu ediyorum. Türkiye Değişim Partisi iktidarında bütün komşularımızla barış, hoşgörü ve uzlaşma içerisinde mutlaka yaşayacağız."

Sarıgül, seçimlere daha uzun bir sürenin olduğuna işaret ederek, partisinin amacının ve mazisinin olduğunu aktardı.

İttifaklar konusuna değinen Sarıgül, "İttifak her zaman olabilir, daha köprünün altından çok sular geçer. Bir buçuk yıl var, biz ofsayta düşmeyen bir siyasi parti olacağız. Diğer partiler iktidarın tuzağına düşüyorlar. Yoksulluğu, fakirliği, işsizliği konuşmuyoruz, kim kimle ittifak yapacak, daha seçimin zamanına çok var." diye konuştu.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "helalleşme" sözüne ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Sarıgül, şunları kaydetti:

"Helalleşme ve sakinleşme siyasetini, Türkiye'nin siyasetinin normalleşmesini isteyen parti Türkiye Değişim Partisi. 'Türkiye'mizi barışa barışa büyüteceğiz' diyen parti Türkiye Değişim Partisi. Türkiye Değişim Partisi olarak helalleşmeye hayır dememiz gerçekten mümkün değildir. Kutuplaşmada ayrılık, helalleşmede de inşallah huzur vardır. Bütün partilerin, siyasi görüşlerin bagajları dolu, diğer partilerin günah defterleri kabarık ama kimsenin kimseye helalleşelim ama, fakat demeye hakkı da lüksü de yoktur. Hakkını helal etmek, affetmek kişilere mahsustur ancak hukukta helalleşme olmaz. Biz toplumumuzun her kesimiyle helalleşmiş bir siyasi partiyiz, geçmişimizde bembeyaz sayfalar var."

Sarıgül, beraberindeki genel başkan yardımcıları Ebubekir Elmalı, Hüseyin Güzel, Şefika Keskin, Aziz Murat Hatipağaoğlu ve İl Başkanı Kemal Yücesoy ile kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret etti.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kars'ta basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kars'ta basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kars'ta basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kars'ta basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kars'ta basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi, Azerbaycan, Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kars'ta basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kars'ta basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika
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