TDV ve DİTİB tarafından Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika
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TDV ve DİTİB tarafından Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

28.03.2022 14:58
TDV ve DİTİB tarafından Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) ramazan dolayısıyla Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtımına başlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) ramazan dolayısıyla Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtımına başlandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğinde Bakü'de düzenlenen yardım dağıtımına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, DİTİB ve TDV gönüllüleri katıldı.

Büyükelçi Bağcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeş ülke Azerbaycan'da yardım faaliyetinde bulunan TDV ve DİTİB'e teşekkürlerini iletti.

Yardımlaşmanın, insanları birbirine yakınlaştırdığını vurgulayan Bağcı, "Kardeşinin sofrasına lokma gönderen, ramazanda birbirini hatırlamaya vesile olan bu çalışma için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bölgelere de gidecekler ve hediyeleri bizzat ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklar." ifadesini kullandı.

Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz, paketlerin dağıtımında, vatan için canlarını feda eden şehitlerin ailelerinin ve gazilerin ön planda tutulacağını, şehit ailelerini emanet olarak gördüklerini söyledi.

Yavuzyılmaz, "TDV artık bir dünya kuruluşu oldu. Hizmet götürmediği bir yer yok. Geçen sene Kur'an-ı Kerim'i Azerbaycan Türkçesine tercüme ettirmiş ve 5 bin adet dağıtmıştık. Bu yıl da bilgisayar hatlı Kur'an-ı Kerim'ler bastırdık. İnşallah onları da kardeşlerimizle buluşturacağız." diye konuştu.

Yardım dağıtımı için Azerbaycan'a gelen TDV yetkilisi Abdurrahman Okur, gıda paketlerini Bakü'nün yanı sıra Gence ve Saatlı illerinde de dağıtacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından koliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kamyonlara yüklendi.

TDV ve DİTİB tarafından Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
TDV ve DİTİB tarafından Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
TDV ve DİTİB tarafından Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
TDV ve DİTİB tarafından Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

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Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan, Türk, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV ve DİTİB tarafından Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika


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