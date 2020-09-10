TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da heyecan sürüyor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da 3'üncü gün tamamlandı.
Turnuvaya elemelerden katılım sağlayan dünya eski 5 numarası Eugenie Bouchard, 1 numaralı seri başı Svetlana Kuznetsova'yı iki kez tie-brake'e giden maçta üç set sonucunda mağlup etmeyi başardı. İlk seti tie-brake sonucunda 7-6 (7-3) kazanan Bouchard, ikinci sette bu kez Kuznetsova'nın 7-6'lık (7-5) üstünlüğüne engel olamadı. Final setine giden heyecan dolu karşılaşmada Eugenie Bouchard, bu sette oyuna ağırlığını koydu ve 6-2 galip gelerek 1 numaralı seri başı Svetlana Kuznetsova'yı turnuva dışında bıraktı.Turnuvanın 3 numaralı seri başı Sloven raket Polona Hercog, İtalyan rakibi Jasmine Paolini'yi 7-5 ve 6-4'lük iki setin ardından 1 saat 47 dakika sonunda mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.Karadağlı raket Danka Kovinic, 6 numaralı seri başı Alison Van Uytvanck'ı 6-3 ve 6-4'lük iki set sonucunda mağlup ederek İstanbul'da çeyrek finale yükseldi. Belaruslu raket Aliaksandra Sasnovich, Slovak rakibi Anna Karolina Schmiedlova'yı ilk sette tie-break sonucunda geriye düşmesine rağmen 7-6 (7-5), 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2 saat 56 dakikada mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.İspanyol raket Paula Badosa, vatandaşı Sara Sorribes Tormo'yu 1 saat 39 dakika süren maçta 6-1 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti ve İstanbul'da çeyrek final oynamaya hak kazandı.Rumen oyuncu Patricia Maria Tig, turnuvanın 8 numaralı seri başı Japon raket Misaki Doi'yi 6-2 ve 6-0'lık iki sette 1 saat 4 dakika sonunda rahat bir şekilde mağlup ederek turnuvada çeyrek final biletini aldı.Rus tenisçi Margarita Gasparyan, 2 numaralı seri başı Rebecca Peterson'la oynadığı maça sol dizindeki sakatlığı nedeniyle devam edemedi. İlk turu bay geçen İsveçli Peterson, zorlanmadan çeyrek finale yükseldi.Turnuvaya elemelerden katılan Tereza Martincova, 4 numaralı seri başı Fransız raket Caroline Garcia'yı 6-1, 6-4'lük setlerle mağlup ederek teklerde çeyrek final oynamaya hak kazanan son isim oldu.ÇİFTLERDE ÇEYREK FİNAL HEYECANITEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da çiftlerde bugün çeyrek final heyecanı yaşandı.Çiftlerde 1 numaralı seri başı Alexa Guarachi/Desirae Krawczyk çifti, Elixane Lechemia/Ingrid Neel çiftini 6-4'lük iki sette 1 saat 20 dakika sonunda mağlup ederek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.Anna Karolina Schmiedlova/Katarina Zavatska ikilisi ise Anna Danilina/Yana Sizikova tandemini 6-2'lik iki setle 1 saat 2 dakikada rahat bir şekilde mağlup ederek çiftlerde yarı finale yükselen ikili oldu.
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul yarın teklerde çeyrek, çiftlerde ise yarı final mücadelelerine sahne olacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 23:31 - Kaynak: DHA
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