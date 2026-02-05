Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı

Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı
05.02.2026 19:59
Siirt'te ağır istismara uğradığı belirlenen bir eşek, yapılan ihbar sonrası hayvan koruma ekiplerince kurtarılarak veteriner gözetimine alındı; yavrusuyla birlikte İstanbul'daki özel bir bakım merkezine sevk edilen hayvan için kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon süreci başlatılırken, olayın sorumlularının tespiti amacıyla resmi soruşturma başlatıldı.

Siirt'te gelen bir ihbar üzerine harekete geçen hayvan koruma ekipleri, ağır istismar izleri taşıyan bir eşeği bulunduğu noktadan alarak güvenli bir alana taşıdı. Yapılan ilk kontrollerde hayvanın hem fiziksel şiddete hem de cinsel saldırıya maruz kaldığı tespit edildi.

YAVRUSU İLE BİRLİKTE İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Veteriner hekimler tarafından detaylı muayeneden geçirilen eşeğin tedavi süreci başlatılırken, yanında bulunan yavrusu da koruma altına alındı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı ve sorumluların belirlenmesi için saha çalışması yürütüldüğünü açıkladı.

Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı

İlk müdahalelerin ardından anne ve yavrusu, ileri düzey bakım ve rehabilitasyon sağlanması amacıyla İstanbul'daki özel bir hayvan bakım merkezine sevk edildi. Uzman ekiplerin uzun soluklu bir iyileştirme programı uygulayacağı bildirildi. Hayvan hakları savunucuları ise sürecin yakından takip edileceğini vurgulayarak benzer vakaların önüne geçilmesi için denetimlerin sıkılaştırılması çağrısında bulundu.

İNFİAL YARATTI

Öte yandan hem yaşanan hayvan istismarı hem de eşek ile yavrusunun görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Hayvan Hakları, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika

Yorumlar (2)

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Kçk Ahmet Kçk:
    bu bizim mister dörtnal olmasin 0 9 Yanıtla
  • huseyin ergun huseyin ergun:
    Epsteinler var içimizde galiba. 4 0 Yanıtla
