Üye Girişi
Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları yaşam alanlarına bırakıldı - Son Dakika

Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları yaşam alanlarına bırakıldı

28.09.2021 23:12

Antalya'nın Serik ilçesinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu.

Serik ilçesinde DEKAMER ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağası denize bırakıldı. Turistler de Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi tamamlanan 3 deniz kaplumbağasının denize bırakılışını ilgi ile izlerken o anları cep telefonu ile kaydetti.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Halk Plajı'ndan suya bırakılan deniz kaplumbağalarından biri denize girmek istemedi. Duruma el koyan yetkililer, bir gözü görmeyen caretta carettayı, sudan çıkartarak tekrar tedavi altına aldı.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Proje Sorumlusu Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının yuvaları ve yavruları ile ilgili çalışmalara devam ettiklerini belirterek ancak yaralı kaplumbağaların tedavi edildikten sonra bunların denizlerden izlenmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle projelendirdiklerini kaydetti. Tedavi sürecinin sonunda iyileşen kaplumbağaların izlenme çalışmalarını yürüttüklerini hatırlatan Kaska, "Bu şekilde Belek kumsalında 3 adet kaplumbağa gelmişti. Bir tanesinin gözde ve kafasında problem vardı. Aslında 7 metrede dalış yapılmıştı. Ancak şu an tek gözde strese girdi gibi. Tekrar denize uyum sağlaması sürecini tekrar takip edeceğiz. Uyum sağlayamaması durumunda tedavisi tekrar devam edecek. Cihazda alınıp başka hayvana takılacak. Diğer iki hayvanın denize doğru ilerlemesi ve göç yollarının izlenmesi ise devam edecek. Yine bunları bakanlığımızın web sayfasından takip edilebilecek" dedi.

Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Arama Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, "Yaralı olarak tedavi ettiğimiz carettalarımızın üçüncü seans olarak denizle kavuşturduk. İlk programımız Köyceğiz'de gerçekleştirdik. 3 adet kaplumbağamızı denize bıraktık. Bugün yine Fethiye sahilimizde 2 adet kaplumbağamızı bıraktık. En son olarak Belek özel çevre koruma bölgesinden 2 adet tedavi edilen deniz kaplumbağasını denizle buluşturduk. Tabi bu bizim için mutluluk verici bir olay. 20-30 yıl öncesine kadar yuva sayımızın çok az olduğu bu bölgelerde yaptığımız koruma çalışmalarıyla bu sayılar 5 binlere çıktı. Şu anda Belek özel çevre koruması Türkiye'de en çok yuvalama olan alandayız. Biz şu anda onların yaşam alanındayız. Birlikte yaşamanın koruma kullanma dengesi içinde, buradaki yöre halkı ile birlikte bu sayının artmasını sağlamalıyız" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt da, bu yıl çok yoğun ve yorucu bir yıl geçirdiklerini belirterek uydu cihazıyla takip edilen deniz kaplumbağası sayısının arttığına dikkati çekti. Kunt, bu yıl sürüngenlerle ilgili bir proje başlattıklarını, yaklaşık 500 sürüngene çip takıp onların yaşam alanlarını da inceleyeceklerini belirterek koruma alanlarının turizmle ile iç içe olduğunu hatırlattı ve zaman zaman yaşanan problemlerde yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yapıklarını söyledi. Kunt, "Belek'e de bir caretta bakım merkezi projesi düşünüyoruz henüz yerini netleştirmedik. Takip edilmemiş birçok tür var ve her yıl imkanları zorlayarak onların da korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çaba sarf ediyoruz" dedi.

(Mehmet Demirci/İHA)

Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları yaşam alanlarına bırakıldı
Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları yaşam alanlarına bırakıldı
Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları yaşam alanlarına bırakıldı
Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları yaşam alanlarına bırakıldı
Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları yaşam alanlarına bırakıldı
Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları yaşam alanlarına bırakıldı
Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları yaşam alanlarına bırakıldı
Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları yaşam alanlarına bırakıldı
Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları yaşam alanlarına bırakıldı
Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları yaşam alanlarına bırakıldı

Rehabilitasyon Merkezi, Antalya, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları yaşam alanlarına bırakıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

96 yaşında çocuğunu kucağına almıştı! Dünyanın en yaşlı babası 104 yaşında öldü 23:04 96 yaşında çocuğunu kucağına almıştı! Dünyanın en yaşlı babası 104 yaşında öldü Kim doğruyu söylüyor? Beyaz Saray ile Pentagon arasında Afganistan krizi patlak verdi 22:50 Kim doğruyu söylüyor? Beyaz Saray ile Pentagon arasında Afganistan krizi patlak verdi Netflix'in televizyon uygulamasına girilemiyor 21:50 Netflix'in televizyon uygulamasına girilemiyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'la normalleşme sürecinde yol haritasını çizdi 21:19 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'la normalleşme sürecinde yol haritasını çizdi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi 20:38 Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu 20:24 Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu
Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 28 bin 892 yeni vaka tespit edildi 20:03 Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 28 bin 892 yeni vaka tespit edildi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi 19:01 Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi

Son Dakika Haberleri
18:21 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
18:10 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu
18:04 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı
17:47 İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu
17:42 Trump ve Putin arasında danışıklı dövüş! "Sana biraz sert davranacağım" demiş
17:30 Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası
17:25 Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı
17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler
17:20 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş         
23:13
Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor         
23:00
Ajax'ın yıldızı Haller, Beşiktaş'a attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Ajax'ın yıldızı Haller, Beşiktaş'a attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
22:36
İçeride Hiroşima'nın 200 katı büyük atom bombası var! Sır gibi saklanan ada Google'da da gözükmüyor İçeride Hiroşima'nın 200 katı büyük atom bombası var! Sır gibi saklanan ada Google'da da gözükmüyor         
21:33
İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor         
20:54
Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi         
20:38
170 bin TL'lik birikimini kripto parada kaybeden elektrik işçisi bodrumda kendini astı 170 bin TL'lik birikimini kripto parada kaybeden elektrik işçisi bodrumda kendini astı         
20:05
AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır         
19:29
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor         
16:55
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı         
15:20
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 23:19:11. #1.13#
SON DAKİKA: Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları yaşam alanlarına bırakıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement