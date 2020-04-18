Tedbir için hastaneye gitti test sonucu ile şoke oldu - Son Dakika

Tedbir için hastaneye gitti test sonucu ile şok oldu

GAZİANTEP- Hallanda'nın Amsterdam kentinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen bir tır şoförünün tahlil sonuçları pozitif çıktı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde ikamet eden özel bir firmaya bağlı olarak çalışan M.B., tırı ile gittiği Hollanda Amsterdam kentine götürdüğü gıda malzemesini indirdikten sonra Edirne Kapıkule sınır kapısından tekrar ülkeye giriş yaptı. Tırını Mersin'de bırakan şahıs arkadaşına ait bir başka tır ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesine kadar geldi. Burada kardeşini arayan M.B, kardeşi M.B'yi arayarak, kendisini almasını istedi. Korona virüs belirtilerinden hiç birine rastlanılmayan M.B., yurt dışından gelmesi nedeniyle tedbir amaçlı olarak eve gitmeden İslahiye Devlet Hastanesine uğrayarak korona virüs testi yaptırmak istedi. Alınan kan örnekleri ve test sonucunun beklemek amacıyla M.B., geceyi hastanede geçirirken kardeşi M.B. ise evine döndü.

Çıkan sonuç şoka etti

Tır şoförü M.B., bugün gelen test sonucu ile şok oldu. Herhangi bir semptoma rastlanmayan M.B.'nin test sonucu sağlık çalışanlarını da şoke etti. M.B., gelen sonuç üzerine hemen hastanede karantina altına alınarak tedavi sürecine başlandı. M.B.'nin temas kurduğu kardeşi M.B. ile ailesinin kaldığı ev karantinaya alındı.

Evde bulunan 6 kişi de karantinaya alınırken jandarma ekiplerince binanın girişlerine şerit çekilerek giriş çıkışlar ise yasaklandı.

Şahsın ikamet ettiği evin 14 gün süre ile uygulanacak olan karantina sürecinde evde yaşayanların ihtiyaçlarının ise kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.