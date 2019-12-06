Son Dakika Haberleri: Tehlike arz eden istinat duvarı yıkılarak yeniden yapıldı
Son Dakika Yaşam Tehlike arz eden istinat duvarı yıkılarak yeniden yapıldı - Son Dakika

Tehlike arz eden istinat duvarı yıkılarak yeniden yapıldı

7 saat önce

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmangazi mahallesinde tehlike arz eden istinat duvarı yıkılarak yenisi yapıldı.

Tehlike arz eden istinat duvarı yıkılarak yeniden yapıldı, System.String[]

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmangazi mahallesinde tehlike arz eden istinat duvarı yıkılarak yenisi yapıldı.


Şehrin başta alt yapısı olmak üzere fiziki anlamda birçok çalışmayı gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi Demiryolu 3. Sokak'ta bulunan ve yıkılma tehlikesi olan istinat duvarını yıkarak, şev duvar usulüyle yeniden inşa ettiler. Mahalle sakinleri gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Fen İşleri Müdürlüğü, Osmangazi, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:46 Kaynak: İHA
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