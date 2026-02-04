Tek bir nedeni var! Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad forması giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Kante, bugün saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Kante için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda binlerce Fenerbahçe taraftarı yer aldı. Kendi imkanlarıyla havalimanına giden taraftarlar, belirlenen alana sığmakta zorlandı.
Ayrıca Kante'yi karşılamak için şahsi araçlarıyla havalimanına gelen araçların yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturduğu, taraftarların camlardan çıkarak Kante ile özdeşleşen müzikle dans ettiği görüldü.
