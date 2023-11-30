Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Right to Dream Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard yönetecek. Karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.
Avrupa'da bu sezon oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Danimarka'dan galibiyet veya beraberlikle dönerek gruptan çıkmayı hedefliyor.
Nordsjaelland XI: Eriksson, Hey, Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Svensson, Villadsen, Schjelderup, Rasmussen.
Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi, Yusuf, İsmail, Oosterwolde, Szymanski, Crespo, Cengiz, Tadic, Kent, Batshuayi.
Son Dakika › Futbol › Nordsjaelland-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika