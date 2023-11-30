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Nordsjaelland-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Nordsjaelland-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi beşinci hafta maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Nordsjaelland-Fenerbahçe maçında ilk 11\'ler belli oldu
30.11.2023 - 21:46,  Güncelleme: 22:02
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Right to Dream Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard yönetecek. Karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE GRUPTAN ÇIKMAYI HEDEFLİYOR

Avrupa'da bu sezon oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Danimarka'dan galibiyet veya beraberlikle dönerek gruptan çıkmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Nordsjaelland XI: Eriksson, Hey, Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Svensson, Villadsen, Schjelderup, Rasmussen.

Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi, Yusuf, İsmail, Oosterwolde, Szymanski, Crespo, Cengiz, Tadic, Kent, Batshuayi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nordsjaelland-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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