Tek teker üzerinde şov kazaya neden oluyordu - Son Dakika
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Tek teker üzerinde şov kazaya neden oluyordu

30.04.2022 17:18

Tek teker üzerinde şov kazaya neden oluyordu İki motosikletin kafa kafa çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı Mecidiyeköy'de tek tekerlek üzerinde giderek hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye atan motosikletli, bir alışveriş merkezinden çıkan motosikletliyle az kalsın...

Tek teker üzerinde şov kazaya neden oluyordu

İki motosikletin kafa kafa çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de tek tekerlek üzerinde giderek hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye atan motosikletli, bir alışveriş merkezinden çıkan motosikletliyle az kalsın kafa kafaya çarpışıyordu. Yürekleri ağızlara getiren olay kameraya böyle yansıdı.

Olay dün saat 19.45 Mecidiyeköy'de bir alışveriş merkezi çıkışında gerçekleşti. Tek tekerlek üzerinde seyreden motosikletli iki genç, az kalsın bir kazaya neden oluyordu. Bu sırada motosikletiyle alışveriş merkezinden çıkan Kazasız Kul Olmaz Zahrettin Çelik, karşıdan tek tekerlek üzerinde gelen motosikletlilerle kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise kask kamerasına yansıdı. Yürekleri ağızlara getiren o anı anlatan Çelik, "Az kalsın kafa kafaya çarpışıyorduk. Yıllardır bu ihmaller kazalarla uğraşıyoruz tamda bizi buldu. Ben iftar için bir davetliydim oraya intikal ederken bu olayı yaşadım. Neden böyle bir şey yapar bir insan. Trafikte kurallara uymayanlar da yaptığımız araştırmada çocuklukları iyi geçmeyen ve eğitimsiz olan kişilerde görebiliyoruz bunu" dedi.

Tek teker üzerinde şov kazaya neden oluyordu
Tek teker üzerinde şov kazaya neden oluyordu
Tek teker üzerinde şov kazaya neden oluyordu
Tek teker üzerinde şov kazaya neden oluyordu

YORUMLAR
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Mecidiyeköy, alışveriş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tek teker üzerinde şov kazaya neden oluyordu - Son Dakika


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