Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Ampute Futbol Ligi corona virüs sebebiyle askıya alındı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Ampute Futbol Ligi corona virüs sebebiyle askıya alındı! - Son Dakika Spor

Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Ampute Futbol Ligi corona virüs sebebiyle askıya alındı!

6 saat önce

Ampute futbol ile tekerlekli sandalye basketbol liglerinde müsabakalar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında 1 Nisan'a kadar durduruldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Ampute Futbol Ligi corona virüs sebebiyle askıya alındı!, System.String[]

Ampute futbol ile tekerlekli sandalye basketbol liglerinde müsabakalar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında 1 Nisan'a kadar durduruldu.


Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, ampute futbol ile tekerlekli sandalye basketbol lig maçlarının 1 Nisan'a kadar oynanmayacağı belirtildi.


Ayrıca, 1-5 Nisan'da Antalya'da yapılması planlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit İlyas Kaya Sezonu 3. Lig play-off müsabakalarının da askıya alındığı aktarıldı.


Öte yandan, 1 Nisan sonrasında oynanması planlanan lig müsabakalarıyla ilgili duyurunun daha sonra yapılacağı kaydedildi.

basketbol, 1 Nisan, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:13 
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