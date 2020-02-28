Tekerlekli sandalye basketbolda play-off takvimi açıklandı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de 2019-2020 Şehit İlyas Kaya Sezonu play-off müsabakalarının takvimi belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayacak takımların mücadele vereceği play-off etabı, 9-17 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Organizasyona, Beylikdüzü Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Öte yandan, 3. Lig play-off müsabakaları ise 1-5 Nisan tarihlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda 6 takımın katılımıyla düzenlenecek.