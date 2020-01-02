Tekin Koçan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekin Koçan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tekin Koçan son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın kardeşi akademisyen Tekin Koçan son yolculuğuna uğurlandı.

Tekin Koçan son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın kardeşi akademisyen Tekin Koçan son yolculuğuna uğurlandı.


Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın 61 yaşındaki kardeşi akademisyen Tekin Koçan tedavi gördüğü Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Tekin Koçan için Bayraktar Köyü camisinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Tekin Koçan, Bayraktar köyünde bulunan aile mezarlığına dualar eşliğinde defnedildi.


Cenaze namazına Bayburt protokolünün yanısıra çok sayıda vatandaş katıldı.


Tekin Koçan kimdir?


Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın kardeşi olan Tekin Koçan 1959 yılında Bayburt'ta doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezun olan Koçan, akademisyenlik hayatında sırası ile İstanbul Yeditepe Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Ankara Özel Çankaya Üniversitesinde görevlerde bulundu. Koçan, son olarak Bayburt Üniversitesi'nde de seçmeli "Sanat" derslerine girdi. Tekin Koçan, birçok kişisel sergiler ve karma sergilerde yer aldı. Yaklaşık 10 yıldır Bayburt'ta ikamet eden Koçan, son olarak 2019 yılının başında "Turkuaz" isimli 13. kişisel sergisini Taşhan'da açtı. - BAYBURT

Hüsamettin Koçan, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:04 Kaynak: İHA
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