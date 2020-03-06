Tekirdağ'da "Marmara Depremi ve Tsunami Potansiyeli" paneli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Marmara Depremi ve Tsunami Potansiyeli' paneli - Son Dakika

Tekirdağ'da "Marmara Depremi ve Tsunami Potansiyeli" paneli

6 saat önce

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olası Marmara depreminin bir "milli güvenlik sorunu" olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olası Marmara depreminin bir "milli güvenlik sorunu" olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ersoy, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi ve Çorlu Kent Konseyi tarafından Çorlu Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen "Marmara Depremi ve Tsunami Potansiyeli" paneline konuşmacı olarak katıldı.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, depremin hazırlık ve bitiş süresinin yaklaşık 100 yıl olduğunu belirtti.

Her yıl fay zonunda sürtünmeler olduğunu, bunları ölçüp veri tabanı oluşturduklarını anlatan Ersoy, "Deprem olacak fay zonunda her sene belli bir sürtünme olur. Biz onu ölçeriz, 2 santim, 3 santim her yıl ölçüyoruz. Şu anda Türkiye'de nerelerde stres birikmiş, nerelerde sismik boşluklar var hepsini biliyoruz. Deprem olacak yerleri ve büyüklükleri de biliyoruz. Bütün yerleri biliyoruz. Ama biz değil dünyada hiç kimse, depremin tarihini, saatini ve tam büyüklüğünü söyleyemiyor." diye konuştu.

Ersoy, Türkiye'nin ilk gündeminin deprem olması gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bir şey alırken ihtiyaç mı istek mi diye kendimize sormak isteriz. Diğer projelerin hepsi istek ama deprem ihtiyaç. Dolayısıyla aklımızı başımıza devşirip, bu işi her şeyin önüne almamız gerekiyor. Çünkü 20 yıldan beri söylediğim bir söz var; Marmara depremi milli güvenlik sorunudur. Bunu gerçekten inanarak söylüyorum. Büyük bir kaos olabilir, bu kaosun önüne geçmek de ancak hazırlıklı olmakla mümkün olur."

Sadece İstanbul'da yaklaşık 17 milyon insanın yaşadığını, çevre illerle bunun 28-29 milyona ulaştığını anlatan Ersoy, İstanbul'da 4 milyon da konut bulunduğunu dile getirdi.

Ersoy, Marmara genelinde ise yaklaşık 6 milyon konut olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de 22 milyon konut var 6 milyonu burada. Bütün ekonomik girdi burada, eğitim burada, kültürel yapılar burada. Yani bunu söylerken Marmara depremi neden önemli, Marmara'nın insanı Anadolu'nun insanından daha kıymetli demiyoruz. Marmara, Türkiye'ye bakabilir ama Türkiye Marmara'ya bakamaz." diye konuştu.

Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Öpüşmeyi ve sarılmayı erteleyelim
Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan: Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'yle görüştük Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 04:42:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da "Marmara Depremi ve Tsunami Potansiyeli" paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]