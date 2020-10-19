Tekirdağ'da Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Tekirdağ'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik binası önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Mahir Sadık, burada yaptığı konuşmada, muhtarların demokrasinin temsilcisi olduğunu söyledi.

Sadık, muhtarlarında anlamlı bir gününün olmasının sevindirici olduğunu, salgın kuralları çerçevesinde günlerini kutladıklarını ifade etti.

Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ve muhtarlar katıldı.

Daha sonra muhtarlar Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.