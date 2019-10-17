Tekirdağ'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan ilçeye son bir içinde uyuşturucu getirip satan kişilere yönelik Hıdırağa Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda eve baskın düzenlendi. Baskında açılmayan kapılar özel harekat ekiplerince koçbaşı ile kırılarak içeriye girildi. Narkotik dedektör köpekler Larissa ve Kiraz ile evlerde aramalar yapıldı. Bebek beşiklerinden, sobaların içine kadar arama yapan polis ekipleri uyuşturucu maddeler ele geçirirken, Genel Bilgi Taraması (GBT) aranan 6 kişi gözaltına alındı.

1 AYDA 23 KİŞİ TUTUKLANDI

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, son 1 ay içerisinde Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 90 kişiyi gözaltına aldı. 23 kişinin tutuklandığı operasyonlarda 1200 gram toz esrar, 190 gram esrar maddesi, 50 gram skunk,10 gram kokain, 6950 gram bonzai, 420 gram eroin, 661uyuşturucu nitelikli hap, 4 av tüfeği, 2 tabanca, 4 mermi, 7 av fişeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 TL para ele geçirildi.