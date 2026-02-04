Tekirdağ'da Yurttaşlardan Enflasyon Tepkisi

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(TEKİRDAĞ-ÇORLU) İktidar sözcüleri enflasyonla mücadele konusunda iyimser mesajlar vermeye devam ederken pazar yerlerinde bir kilo yerine yarım kilo, yarım kilo yerine 250 gram sebze, meyve almak zorunda kalan yurttaşlar tepkili... Tekirdağ Çorlu'da ANKA'ya konuşan yurttaşlar, enflasyonla mücadelede başarı açıklamaları için "İnsanların aklıyla alay ediyorlar. Yazık günah. Aptal yerine koyuyorlar insanları... Ülkem için üzülüyorum. Cennet gibi ülkede sefalet çekiyor insanlar" dedi. Bir yurttaş, aslında emekli aylıklarının belirleneceği Aralık 2025'te enflasyonun yüzde 4'ün üzerinde açıklansaydı daha doğru olacağını belirterek, "20 bin liralık emekliyim, daha o farkı almadan bizden aldılar. Bin lira fazla verecekti ya, 966 lira olarak almış bile daha ben parayı almadan" dedi. Bir başka yurttaş da "Yapamıyorsan sandığı getireceksin. Yapanların gelmesi lazım. Bu ülke kimsenin babasının malı değil. Erken seçim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Emikli aylıklarının netleşeceği Aralık 2025'ta yüzde 0.89 olarak açıklanan enflasyonun Ocak 2026 için 4.84 açıklanmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, "Enflasyon emek gelirlerini kemirmeye devam ediyor! Ocak 2026 enflasyonu yüzde 4,84 olarak açıklandı. Aralık 2025 enflasyonu yüzde 0,89 idi. Arada devasa fark var. Ücret, maaş ve emekli aylıkları Aralık 2025 enflasyona göre arttı. Böylece yıl başında emek gelirlerindeki kayıp en az 4,4 puan oldu. Asgari ücretin 1.358 lirası daha cebe girmeden eridi, gitti. Asgari ücretin alım gücü bir ayda 26 bin 699 liraya indi. En düşük emekli aylığını güya 1.062 TL iyileştirmişlerdi. Bu para daha emeklinin cebine girmeden 968 lirasını ocak ayında enflasyonla geri aldılar! Emekli gerçeği budur!" dedi.

"Bu ülke kimsenin babasının malı değil"

İktidar sözcüleri enflasyonla mücadele konusunda iyimser mesajlar vermeye devam ederken pazar yerlerinde bir kilo yerine yarım kilo, yarım kilo yerine 250 gram sebze, meyve almak zorunda kalan yurttaşlar tepki gösteriyor. Tekirdağ Çorlu'da ANKA'ya konuşan yurttaşlar, enflasyonla mücadelede başarı açıklamaları için "20 bin liralık emekliyim, daha o farkı almadan bizden aldılar. Bin lira fazla verecekti ya, 966 lira olarak almış bile daha ben parayı almadan... Yapamıyorsan sandığı getireceksin. Yapanların gelmesi lazım. Bu ülke kimsenin babasının malı değil. Erken seçim istiyoruz" dedi. Tekirdağ Çorlu Atakent Pazarı'nda ANKA mikrofonuna konuşan vatandaşların görüşleri şöyle:

"İnsanların aklıyla alay ediyorlar. Ben bunu kabul etmek istemiyorum. Yazık günah. Aptal yerine koyuyorlar insanları"

"Her şey bilerek yapılıyor. Olan bize oluyor. Üzülüyorum inanın, ülkem için üzülüyorum. Cennet gibi ülkede sefalet çekiyor insanlar"

"Ama verilen maaşlar kuş kadar. (Enflasyonun) düşeceğini ben düşünmüyorum"

"12'inci ayda da 4,40 çıksaydı doğrusu olan oydu"

"Geçen ayla bu ay arasındaki farka siz inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. 12'inci ayda da 4,40 çıksaydı doğrusu olan oydu. Sürünmeye devam"

"Kirada olsam hiç olmayacak, kızımın yanında oturuyorum. Pazarı görüyorsun. İnşallah düzeltirler ne diyeyim"

"Erken seçim istiyoruz"

"O rakamların gerçek olduğuna inanmıyorum. Çünkü buradaki gerçek rakamları görünce onların açıkladığı rakamların doğru olmadığını görüyoruz. 20 bin liralık emekliyim, daha o farkı almadan bizden aldılar. Bin lira fazla verecekti ya, 966 lira olarak almış bile daha ben parayı almadan... Yapamıyorsan seçim getireceksin. Yapanların gelmesi lazım. Bu ülke kimsenin babasının malı değil. Erken seçim istiyoruz"

"Sahtekarlık yapıyorlar. Görünen köy klavuz istemez ki. Biz her şeyi biliyoruz. Ben memuriyetten geldim, ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ama işleri güçleri sahtekarlık"

"120 lira salatalık. Diyeceksiniz ki zamanı değil. Ama çocuklar yiyorlar pazarda gördüklerinde, yapacak bir şey yok"

"Pazarda enflasyon düşüşünü göremiyoruz. Fiyatlar çok yüksek. Enflasyon bence daha yükseliyor. Kırılma yok. Ben bir emekli olarak bir kilo alacağım üründen yarım kilo alıyorum. Yarım kilo aldığım üründen 250 gram alıyorum. O şekilde ayı tamamlamaya çalışıyoruz. Emekli maaşı ancak ayın 15'ine kadar yetiyor. 15'inden sonra vatandaşlar kredi kartıyla geçinmeye çalışıyor. Çalışan, işçisi, emeklisi, memurun işi zor."

"Yazık günah yahu! Memleket ne hale geldi"

"Görüyorsunuz, hayat şartları pahalı. Dolaşıyoruz, boş. Fiyatlara bakıyoruz her gün yükseliyor enflasyon. Sivri biber 120 lira. Yazık günah yahu! Memleket ne hale geldi. Zammı alana kadar her şey pahalılaşıyor."

"Pazarda enflasyon yüzde 30. Geçen haftadan beri aldığımız ürünlerde yüzde 30 fark var. Maaşlarımız eriyor. Vatandaş zor durumda."

"Geçen hafta ile bu hafta arasında çok büyük fark var. Yüzde 100'lük fark var. Bir kilo biber 100 lira oldu. Enflasyonla mücadele başarılı değil. Bugün ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı yüzde 5 çıktı. Neresi düşüyor? Düştüğü yok."

"Hiç düşen bir şey görmüyorum. Pazara girdim 2 bin lira gitti. İstediğimi alamadım bile."

"Ümitli olmamız gerekiyor bu böyle devam etmez"

"TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlar, ister istemez bazı firmalar tarafından düşük belirlenmiş olan rakamlar. Gerçekte piyasa öyle değil ki. Pazara geldiğinizde fiyatlar öyle değil ki. Onlar yüzde 100 artıyor, diğerleri onların belirlediği rakamlar kadar arttırılıyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Bu gerçek reel değer değil, gerçekler pazarda, kiralarda. Ümitli olmamız gerekiyor bu böyle devam etmez. Mutlaka su mecrasına akar sonunda yolunu bulur. Kısa vadede Türkiye'nin geleceğini pek iyi görmüyorum. Güven ortamı olmadıkça ben ekonominin düzeleceğine inanmıyorum."