Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, yapılandırılan borçların taksit ödemelerinin 30 Temmuz Perşembe günü sona ereceğini bildirdi.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, yapılandırılan borçların taksit ödemelerinin 30 Temmuz Perşembe günü sona ereceğini bildirdi.

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Kum, yaptığı yazılı açıklamada, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için 12. taksit ödemelerinin perşembe günü mesai saati bitimine kadar yapılabileceğini belirtti.

Vatandaşların belediyeye olan borçlarını kanun hükümlerinden faydalanarak geçen aylarda yapılandırdığını bildiren Kum, "Vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızdan çağrı merkezimize ulaşarak ilgili borçlarını öğrenebilirler. Veznelerde yaşanabilecek olası yoğunluğu göz önüne alarak, ilgili ödemelerin son güne bırakılmamasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Yüksel, Esenler Mahallesi'ni ziyaret etti

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, mahalle ziyaretleri kapsamında Esenler Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Yüksel, halkın istek ve şikayetlerini dinleyerek yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgiler verdiklerini söyledi.

Vatandaş odaklı çalışmalar ürettiklerini dile getiren Yüksel, "Mahallelerimizi ziyaret ederek halkımızla onların ortamlarında bir araya geliyoruz. Dertlerini, şikayetlerini ve bizden olan isteklerini dinleyerek, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Vatandaş odakları belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Ergene'de parklar dezenfekte ediliyor

Ergene Belediyesi Kovid-19 salgınına karşı ilçede dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, çocukların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğlenerek vakit geçirebilmeleri amacıyla çocuk oyun parklarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldığını söyledi.

Alınan tedbirler doğrultusunda vatandaşın sağlığını ön planda tuttuklarını belirten Yüksel, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların, çocuklar ve ailelere güvenli bir ortam sunduğunu belirtti.

Yüksel, titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki çocuk oyun parklarının dezenfekte edildiğini ifade ederek, "Çocuklar bizim geleceğimizdir, onların sağlıklı ve mutlu olması her şeyden önemlidir. Ortak yaşam alanlarımızda da salgının en aza indirilmesi konusunda titizlikle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ergene, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:11 Kaynak: AA

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