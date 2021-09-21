TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: "TEKNOFEST yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhudur" - Son Dakika

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'İN çok büyük anlamlar ifade ettiğini belirterek, "7'den 77'ye, 'al bayrağımızı en yukarıda göreceğim' diye ısrar eden, yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhu, TEKNOFEST." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in açılışında yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in dördüncü yılında gençlerle bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda TEKNOFEST için yola çıkarken 'bir hayalimiz var' diyorduk. İşte bugün hayallerimiz gerçeğe dönüşmeye, filiz vermeye başladı. Dünyanın hızla değiştiği bu çağda, dönüşümün ve ilerlemenin en büyük rüzgarının teknoloji olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Bugün yüksek teknoloji geliştiren Türkiye hayalini, yarışmalara başvuran 200 binden fazla genç ve tüm milletle paylaştıklarını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda gençliğin önemsenmediği, fırsat verilmediği bir gelecek hayalinin eksik kalacağını da çok iyi biliyoruz. Değerli genç kardeşlerim, mühendis bir yol arkadaşınız olarak sizlere tavsiyem, önünüze çıkan engeller sizi asla yıldırmasın. Yerleşik düzen sizi yanlışa itse de etikten, ahlaktan ve hak bildiğiniz yoldan asla ayrılmadan çok çalışın. Bir konu üzerinde çalışırken muhakkak geleceğin trendlerine odaklanın. Yaptığınız her işin özgün ve size ait olmasını önemseyin. Bunlara dikkat edin. Azimle çalışmaya devam edersek Allah'ın izniyle dünyanın en iyisi oluruz."

"İmkanlar dahilindeki her fırsatı girişimcilerimize sunmalıyız"

Selçuk Bayraktar, "Bugün dünyadaki önemli medya kuruluşları Türk girişimlerinin yakaladığı başarıyı konuşuyor. Başarılı girişimlerimiz, aldıkları yatırımlarla büyük değerlemelere ulaşıyor. Çok değil yaklaşık 20 yıl önce garajlarda sizler gibi gençlerin kurduğu şirketler dünyanın en güçlü uluslararası şirketlerine dönüştü." dedi.

Artık dünyayı ileriye taşıyan cesur yeni fikirlerin, yeni icatların, ufacık girişimlerden ve bu girişimleri kuran gençlerden çıktığına işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için girişim ekosistemimizi daha da büyütmeli ve imkanlar dahilindeki her fırsatı girişimcilerimize sunmalıyız. 20 öncesinin garaj şirketleri arasında bugün tekelleşen, devletlerden de daha güçlü hale gelen dev şirketler de bulunuyor. Bu tekeller, etki alanlarıyla dünyaya yön vermek ve kendi gelecek tasavvurlarını dikte ettirmek için yoğun çaba gösteriyor. Vahşi kapitalist teknoloji tekellerinin kurguladığı bir dünyaya mahkum olmamak için yelkenlerimizi medeniyet değerlerimiz istikametinde kendi dönüşüm rüzgarımızla doldurmalıyız. Hayal, fikir, inovasyon dediğimizde hep yeni şeyler söylemeliyiz. Ne diyor bu toprakların bilge ismi Mevlana, 'Dünle beraber gitti cancağızım ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım' O nedenle, bugün yapay meselelere takılmadan, araştırmanın, geliştirmenin, üretimin gündem olduğu güçlü Türkiye için yürümeye devam etme vaktidir."

TEKNOFEST'İN çok büyük anlamlar ifade ettiğinin altını çizen Bayraktar, "Değerli gençler ve aziz milletimiz, TEKNOFEST bir ruh. Bazen bir uçağa dokunduğunda hayal kuran, bazen gökyüzüne baktığında gözleri parıldayan bir çocuğun ruhu TEKNOFEST. Hatta bazen, torununu izlediğinde güzel yarınların umuduyla gözleri dolan ninelerimizin ve dedelerimizin bilge ruhu TEKNOFEST. 7'den 77'ye, 'al bayrağımızı en yukarıda göreceğim' diye ısrar eden, yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhu, TEKNOFEST." ifadelerini kullandı.

"Tam bağımsız güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz"

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in insanlar arasında kardeşlik bağlarını geliştiren dev bir platform olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen gençler birbirleriyle tanışıp, yarışıp ömür boyu sürecek dostluklar kuruyor. Türkiye'nin 7 bölgesi, 81 ili, farklı renkleriyle, TEKNOFEST'te buluşup aynı heyecan ve aynı ideal için çaba gösteriyor. Bu gençler sayesinde tam bağımsız, güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Çocuklarımız hepimizin göz bebeği. İmkanları farklı olabilir ama bize düşen onları eşit düzeyde bu teknoloji yolculuğuna dahil etmek olmalı." diye konuştu.

TEKNOFEST'e katılan gençlere mesajlar veren Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fırsat eşitliği sağlamak, dünyada teknolojiye katılımı çok düşük olan genç kızlarımıza da imkan sağlamak önceliğimiz olmalı. Genç kardeşlerim umudumuz sizlersiniz. Sizi basmakalıp tariflere hapsetmeye çalışanlara kulak asmayın. Çekinmeyin, korkmayın çalışmaya devam edin. Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.

TEKNOFEST'e emek veren, gönlünü koyan, heyecanını duyan, dualarını esirgemeyen tüm paydaş ve TEKNOFEST gönüllülerimizi teşekkürlerimi iletmek istiyorum. TEKNOFEST'e destek veren milletimize de en içten şükranlarımı iletiyorum. Geçen yıl da söylemiştim, şimdi yine aynı inançla tekrar ediyorum. Tam bağımsızlık yolculuğundan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinden, Türkiye'yi her alanda lider ülke yapma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu yoldan dönmek yok. Bu yolda durmak, duraksamak yok. TEKNOFEST, vatanımıza, milletimize ve dokunduğu tüm coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun."