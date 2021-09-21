Üye Girişi
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: "TEKNOFEST yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhudur" - Son Dakika

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: "TEKNOFEST yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhudur"

21.09.2021 14:10
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar:

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'İN çok büyük anlamlar ifade ettiğini belirterek, "7'den 77'ye, 'al bayrağımızı en yukarıda göreceğim' diye ısrar eden, yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhu, TEKNOFEST." ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'İN çok büyük anlamlar ifade ettiğini belirterek, "7'den 77'ye, 'al bayrağımızı en yukarıda göreceğim' diye ısrar eden, yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhu, TEKNOFEST." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in açılışında yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in dördüncü yılında gençlerle bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda TEKNOFEST için yola çıkarken 'bir hayalimiz var' diyorduk. İşte bugün hayallerimiz gerçeğe dönüşmeye, filiz vermeye başladı. Dünyanın hızla değiştiği bu çağda, dönüşümün ve ilerlemenin en büyük rüzgarının teknoloji olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Bugün yüksek teknoloji geliştiren Türkiye hayalini, yarışmalara başvuran 200 binden fazla genç ve tüm milletle paylaştıklarını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda gençliğin önemsenmediği, fırsat verilmediği bir gelecek hayalinin eksik kalacağını da çok iyi biliyoruz. Değerli genç kardeşlerim, mühendis bir yol arkadaşınız olarak sizlere tavsiyem, önünüze çıkan engeller sizi asla yıldırmasın. Yerleşik düzen sizi yanlışa itse de etikten, ahlaktan ve hak bildiğiniz yoldan asla ayrılmadan çok çalışın. Bir konu üzerinde çalışırken muhakkak geleceğin trendlerine odaklanın. Yaptığınız her işin özgün ve size ait olmasını önemseyin. Bunlara dikkat edin. Azimle çalışmaya devam edersek Allah'ın izniyle dünyanın en iyisi oluruz."

"İmkanlar dahilindeki her fırsatı girişimcilerimize sunmalıyız"

Selçuk Bayraktar, "Bugün dünyadaki önemli medya kuruluşları Türk girişimlerinin yakaladığı başarıyı konuşuyor. Başarılı girişimlerimiz, aldıkları yatırımlarla büyük değerlemelere ulaşıyor. Çok değil yaklaşık 20 yıl önce garajlarda sizler gibi gençlerin kurduğu şirketler dünyanın en güçlü uluslararası şirketlerine dönüştü." dedi.

Artık dünyayı ileriye taşıyan cesur yeni fikirlerin, yeni icatların, ufacık girişimlerden ve bu girişimleri kuran gençlerden çıktığına işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için girişim ekosistemimizi daha da büyütmeli ve imkanlar dahilindeki her fırsatı girişimcilerimize sunmalıyız. 20 öncesinin garaj şirketleri arasında bugün tekelleşen, devletlerden de daha güçlü hale gelen dev şirketler de bulunuyor. Bu tekeller, etki alanlarıyla dünyaya yön vermek ve kendi gelecek tasavvurlarını dikte ettirmek için yoğun çaba gösteriyor. Vahşi kapitalist teknoloji tekellerinin kurguladığı bir dünyaya mahkum olmamak için yelkenlerimizi medeniyet değerlerimiz istikametinde kendi dönüşüm rüzgarımızla doldurmalıyız. Hayal, fikir, inovasyon dediğimizde hep yeni şeyler söylemeliyiz. Ne diyor bu toprakların bilge ismi Mevlana, 'Dünle beraber gitti cancağızım ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım' O nedenle, bugün yapay meselelere takılmadan, araştırmanın, geliştirmenin, üretimin gündem olduğu güçlü Türkiye için yürümeye devam etme vaktidir."

TEKNOFEST'İN çok büyük anlamlar ifade ettiğinin altını çizen Bayraktar, "Değerli gençler ve aziz milletimiz, TEKNOFEST bir ruh. Bazen bir uçağa dokunduğunda hayal kuran, bazen gökyüzüne baktığında gözleri parıldayan bir çocuğun ruhu TEKNOFEST. Hatta bazen, torununu izlediğinde güzel yarınların umuduyla gözleri dolan ninelerimizin ve dedelerimizin bilge ruhu TEKNOFEST. 7'den 77'ye, 'al bayrağımızı en yukarıda göreceğim' diye ısrar eden, yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhu, TEKNOFEST." ifadelerini kullandı.

"Tam bağımsız güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz"

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in insanlar arasında kardeşlik bağlarını geliştiren dev bir platform olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen gençler birbirleriyle tanışıp, yarışıp ömür boyu sürecek dostluklar kuruyor. Türkiye'nin 7 bölgesi, 81 ili, farklı renkleriyle, TEKNOFEST'te buluşup aynı heyecan ve aynı ideal için çaba gösteriyor. Bu gençler sayesinde tam bağımsız, güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Çocuklarımız hepimizin göz bebeği. İmkanları farklı olabilir ama bize düşen onları eşit düzeyde bu teknoloji yolculuğuna dahil etmek olmalı." diye konuştu.

TEKNOFEST'e katılan gençlere mesajlar veren Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fırsat eşitliği sağlamak, dünyada teknolojiye katılımı çok düşük olan genç kızlarımıza da imkan sağlamak önceliğimiz olmalı. Genç kardeşlerim umudumuz sizlersiniz. Sizi basmakalıp tariflere hapsetmeye çalışanlara kulak asmayın. Çekinmeyin, korkmayın çalışmaya devam edin. Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.

TEKNOFEST'e emek veren, gönlünü koyan, heyecanını duyan, dualarını esirgemeyen tüm paydaş ve TEKNOFEST gönüllülerimizi teşekkürlerimi iletmek istiyorum. TEKNOFEST'e destek veren milletimize de en içten şükranlarımı iletiyorum. Geçen yıl da söylemiştim, şimdi yine aynı inançla tekrar ediyorum. Tam bağımsızlık yolculuğundan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinden, Türkiye'yi her alanda lider ülke yapma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu yoldan dönmek yok. Bu yolda durmak, duraksamak yok. TEKNOFEST, vatanımıza, milletimize ve dokunduğu tüm coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun."

Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: 'TEKNOFEST yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhudur' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi 14:00 Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor 13:45 Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti 13:14 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti
Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış 13:07 Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti 12:40 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş 12:27 Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş
Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış 12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü 11:52 Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü

Son Dakika Haberleri
13:47 Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi
13:44 Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor
13:16 Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı
13:13 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti
13:09 Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi
13:07 Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış
12:50 Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi
12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
12:00 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
11:56 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri
Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı         
14:09
Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi         
13:48
Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı         
13:17
Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi         
13:09
Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi         
12:51
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum         
12:29
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü         
12:01
Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti         
11:51
Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi         
11:28
Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi         
11:28
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu         
10:19
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 14:13:40. #1.12#
SON DAKİKA: TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: "TEKNOFEST yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhudur" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement