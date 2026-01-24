Teknoloji Diplomasisi Çevresi ODTÜ\'de Başladı

TÜRKİYE'nin bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemini diplomatik misyonlarla daha yakından buluşturmayı amaçlayan 'Teknoloji Diplomasisi Çevresi (Tech Diplomacy Circle)' etkinliği ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde (CoZone) gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bilim ve teknoloji diplomasisi faaliyetleri kapsamında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve ODTÜ Teknokent iş birliğiyle Ankara'da görev yapan diplomatik misyonlara yönelik bir tanıtım ve temas programı düzenlendi. Etkinlik, Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü Büyükelçi Hami Aksoy, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar, farklı ülkelerden büyükelçiler, kıdemli diplomatlar, büyükelçilik yetkilileri ve uluslararası temsilcilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen platform, Türkiye'deki ileri teknoloji kapasitesini yerinde tanıtmak, diplomatik misyonların teknoloji ekosistemiyle doğrudan temasını sağlamak ve sürdürülebilir iş birliği zeminleri oluşturmak hedefiyle düzenlendi.

Programda ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ile ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar, diplomatik misyon temsilcilerine kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi. Etkinlik, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki birikimini uluslararası paydaşlarla daha güçlü bir etkileşim içine taşırken, diplomatik misyonlar için de Türkiye'deki yenilikçilik kapasitesini yerinde tanıma ve doğrudan temas kurma imkanı sundu.'Teknoloji Diplomasisi Çevresi'nin ilerleyen dönemde farklı odak başlıklarla ve farklı teknoparklarda devam etmesi öngörülüyor.

'SON 20 YILDA TEKNOLOJİ KONUSUNDA BÜYÜK BİR ATILIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü Büyükelçi Hami Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada özellikle son 20 yılda teknoloji konusunda büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini vurgulayarak "Türkiye'deki teknoloji ekosistemi, bilim, inovasyon ve bu alanlara yatırım konusunda Büyükelçiliklerin farkındalıklarını arttırmak, diplomatları Teknopark'lara getirmek ve onlara Türk teknoloji ekosistemi hakkında bilgi vermek amacıyla 'Tech Diplomacy Circle' girişimini başlattık. Özellikle son 20 yılda teknoloji konusunda büyük bir atılım gerçekleştirdik. Geçen sene araştırma geliştirme harcamalarında 20 milyar dolar seviyesine geldik. Biz de Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü olarak, Ankara'da bulunan Büyükelçiliklerle iş birliğimizi arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

'YABANCI FİRMALARLA TÜRK FİRMALARI BİR ARAYA GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Organizasyonun başarılı geçtiğine değinen Aksoy, "Halen 113 adet Teknopark'ımız var. Bu Teknopark'ları nasıl tanıtabiliriz? Bu Teknopark'larda çok farklı şirketlerimiz çalışıyor. Kiminde savunma, kiminde ICT, kiminde gaming konusu öne çıkıyor. Hem Teknopark'ları büyükelçilere tanıtmak hem de ilgi duyacakları firmalarla bir araya getirmek için bir etkinlik yapmayı düşündük. Bunun adına da İngilizce olarak 'Tech Diplomacy Circle' dedik. Türkçe olarak 'Teknoloji Diplomasisi Platformu' diyebiliriz. Bu platformun ilk etkinliğini ODTÜ Teknokent'te gerçekleştirdik. 10 Büyükelçi ve 30-40 diplomatik misyon temsilcisi katıldı. Sayın ODTÜ Rektörümüz ve ODTÜ Teknokent Genel Müdürümüz de buradaydı. Onlar da çok güzel sunumlar yaptılar. Çok başarılı bir organizasyon oldu. Sonunda da bir networking gerçekleştirildi. Etkinliğimize katılan Büyükelçilerin hepsi çok memnun kaldıklarını söylediler. Tabii amacımız sadece Türkiye'yi tanıtmak değil, yabancı firmalarla Türk firmaları bir araya getirmek. Teknoloji konusunda yatırım almak ve ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına katkı yapmak. Bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek. En yakın zamanda, başka bir Teknokent'te, başka bir Teknopark'ta yine büyükelçiliklerin katılımıyla ikinci faaliyetimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'ODTÜ, ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜĞÜ STRATEJİK BİR ÖNCELİK OLARAK GÖRMEKTEDİR'

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanlığımızın organizasyonunda, yaklaşık 30 ülkeden büyükelçi ve yetkilileri ODTÜ TEKNOKENT CoZone'da ağırladık. Tech Diplomacy Circle başlığıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, Türkiye'de Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen teknolojilerin uluslararası muhataplara doğrudan tanıtılmasını amaçlamaktadır. ODTÜ olarak bu çerçevede; üniversitemizi, ODTÜ TEKNOKENT'i, kurduğumuz süreklilik fonunu ve farklı sektörlerde başarıyla faaliyet gösteren firmalarımızı aynı platformda 30 ülkenin temsilcileriyle buluşturduk. Katılımcı büyükelçiler de kendi ülkelerinin teknoloji alanındaki mevcut çalışmaları ve iş birliği hedeflerini paylaştılar. ODTÜ, uluslararası bir üniversitedir; küresel sıralamalarda daima üst sıraları ve ilk 100 hedefini esas almaktadır. Bu nedenle uluslararası tanınırlık ve görünürlük stratejik önemdedir. Bu etkinliği, ODTÜ ekosistemini doğru ve bütüncül biçimde anlatmak açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirdik. Bu doğrultuda, benzer nitelikteki uluslararası temas ve etkinliklere kararlılıkla devam edecek. Farklı ülkelerden büyükelçileri ve temsilcileri ODTÜ ekosistemiyle buluşturmayı sürdüreceğiz."

ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar da, "ODTÜ Teknokent olarak üniversitemizin bilgi birikimini girişimcilik ve teknoloji üretimiyle küresel ölçekte buluşturuyoruz. Tech Diplomacy Circle gibi platformlar, firmalarımızın uluslararası aktörlerle doğrudan temas kurmasına imkan tanıyor ve Türkiye'nin teknoloji kapasitesini dünyaya anlatmak açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Etkinlik, networking programı ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.