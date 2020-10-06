Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarışacağı etkinliğe proje başvuruları 20 Ekim'de sona erecek - Son Dakika

Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarışacağı etkinliğe proje başvuruları 20 Ekim'de sona erecek

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB), girişimcilere yeni ufuklar ve yol haritaları çizmek amacıyla bu yıl 12'ncisini düzenlediği "Techxtile Start-Up Challenge" etkinliğinin proje başvuru süreci 20 Ekim'de tamamlanacak.

Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarışacağı etkinliğe proje başvuruları 20 Ekim'de sona erecek, System.String[]

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB), girişimcilere yeni ufuklar ve yol haritaları çizmek amacıyla bu yıl 12'ncisini düzenlediği "Techxtile Start-Up Challenge" etkinliğinin proje başvuru süreci 20 Ekim'de tamamlanacak.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) iş birliği ile TechXtile Start-Up Challenge programını geçen yıl başlattıklarını hatırlattı.

Programla, tekstil alanında ihracata katma değer kazandıracak ürünleri hayata geçirmeyi amaçladıklarına değinen Engin, şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra yeni teknoloji ve metotları üretim süreçlerine kazandırmak, yenilikçi ürünlerin tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi en önemli amaç. Burada bir başka amaç da üniversite ve sanayi iş birliğini güçlendirmek, aynı zamanda start-up ve sanayicileri bir araya getirerek birlikte çalışmalarını sağlayabilmeyi amaçlıyoruz. Türkiye tekstil ve konfeksiyon endüstrisi, dünyadaki endüstrinin en önemli oyuncularından bir tanesi ve her geçen gün yükselen bir grafiğimiz var. Biz, artık bununla yetinmiyoruz ve teknolojinin tasarımla buluştuğu özel ürünlerle küresel pazarda söz sahibi olmak istiyoruz."

Engin, girişimcilere "Proje sizden, destek bizden." sloganıyla çağrıda bulunduklarını aktardı.

TechXtile Start-Up Challenge programına başlamadan önce sanayiciler ve Ar-Ge merkezleri ile bir araya gelerek onların ihtiyacı olan, geliştirilmesi gereken konuları belirlemeye çalıştıklarını bildiren Engin, "Bu yıl pandemi sürecinin de etkisiyle medikal ve koruyucu tekstiller konusunda sektörümüz ciddi çalışmalar yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Tabii ki pandemi sürecinde her ülke gibi bizler de bocaladık ancak daha sonra endüstrideki Ar-Ge merkezlerinin hemen çalışmaya başlamasıyla ciddi bir başarıya imza attık. Koruyucu malzemeler ve ev tekstili ürünleri bu dönemde öne çıkıyor ve dijitalleşme de çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yıl en fazla yatırımı olan kadın girişimciye özel bir ödül var"

Girişimcileri, potansiyel müşteriler ve birlikte iş yapabilecekleri üreticilerle bir araya getirmek istediklerini ifade eden Engin, son başvuru tarihi 20 Ekim olan programda kadın girişimcilerin ayrı bir yeri olacağına dikkati çekti.

Pınar Taşdelen Engin, kadınları tekstil sektöründe sadece çalışan değil, girişimci olarak da görmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bu yıl TechXtile Start-Up Challenge programında, özel bir proje gerçekleştiriyoruz. Jüri üyelerimize yatırımcı statüsünde 'TechCoin' ismini verdiğimiz bir para birimini veriyoruz ve beğendikleri projelere yatırım yapmalarını istiyoruz. En fazla yatırım alan 6 girişimci, finalist oluyor. Bu yıl en fazla yatırımı olan kadın girişimciye özel bir ödül var. Biz bu programda direkt bir para ödülünü hiçbir zaman düşünmedik. Eğitimler, mentorluklar, TÜBİTAK 1512 programına hazırlanma, teknoloji transfer ofislerine girme gibi fırsatların yanı sıra bir girişimcinin en çok hoşuna gidebilecek şirket kurma, muhasebe ve ofis kirası desteği gibi ödülleri uygun gördük. Bir kadın girişimciye bu yıl şirket kurma desteği, bir yıllık ofis kirası ve muhasebe desteği vereceğiz. Ayrıca girişimci olarak ARYA Kadın Platformu'na da yıllık üyeliğini sağlayacağız."

Araştırma Geliştirme, Kadın, Ekim, Up, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarışacağı etkinliğe proje başvuruları 20 Ekim'de sona erecek - Son Dakika Ekonomi

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