Tekstilkent Projesi, Pütürge'de 400 kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Pütürge ilçesinde hayata geçirilecek Tekstilkent Projesi kapsamında 400 kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.

Milletvekili Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Pütürge ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra ilçenin Merge Mazın Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Çalık, 2023 ve 2024 seçimlerinin Pütürge'nin, ülkenin hatta tüm ümmet coğrafyasının kaderini belirleyecek bir milat noktası olduğunu aktardı.

Pütürge'ye yatırımların devam ettiğini anlatan Çalık, şöyle devam etti:

"Proje bedeli 85 milyon lira olan 27 kilometre uzunluğundaki Pütürge- Doğanyol yolumuzda yapım çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki yıl sonunda tamamlanacak ve yolda 3,3 kilometre kısalma olacak. Pütürge ilçemizde Tekstilkent Projesi'ni hayata geçiriyoruz ve 4 bin metrekare alandaki projemizle 400 gencimize istihdam sağlanmış olacak. Pütürge Taşbaşı Mahallesi'ne yeni belediye hizmet binası yapılacak. Pütürge'mize voleybol ve hentbol diğer branşların da içerisinde yer alacağı spor salonunun yapım ihalesi önümüzdeki ay içerisinde yapılacak."

Çalık, Pütürge Devlet Hastanesi personeli için ise 10 daire personel lojmanı yapılacağını sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Çalık, ilçenin Tepehan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 98 adet TOKİ konutunu inceledi.

Çalık'a ziyaretlerinde Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan da eşlik etti.