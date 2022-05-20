Tekvando seçmelerinde antrenörden, elenen sporcusuna tokat kamerada (3) - Son Dakika
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Tekvando seçmelerinde antrenörden, elenen sporcusuna tokat kamerada (3)

20.05.2022 16:00
Tekvando seçmelerinde antrenörden, elenen sporcusuna tokat kamerada (3)

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİDiyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri'nde elenen sporcusuna tokat atan antrenör O.B. ile ilgili Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yazılı açıklama yapıldı.

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri'nde elenen sporcusuna tokat atan antrenör O.B. ile ilgili Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusu yaşanırken, gündeme gelen olayın, başta tekvando camiası olmak üzere toplumun her kesiminin tepkisini çektiği belirtilerek, derhal gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Açıklamanın devamında; antrenör O.B.'nin tedbirli olarak federasyonun disiplin kuruluna sevk edildiği, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ceza Kurulu'na da gerekli işlemlerin yapılması için resmi yazı yazıldığı vurgulanarak, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar tekvando ile ilgili görevde bulunamayacağı belirtildi.

O GÖREVİNE DE SON VERİLDİAyrıca Diyarbakır'da Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak çalışan O.B.'nin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevine son verildiği belirtildi. Burak EMEK/ DİYARBAKIR,


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TEKVANDO SEÇMELERİNDE ANTRENÖRDEN ELENEN SPORCUSUNA TOKAT KAMERADA TEKVANDO SEÇMELERİNDE ANTRENÖRDEN ELENEN SPORCUSUNA TOKAT KAMERADA Hafik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı Hafik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Kaynak: DHA

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