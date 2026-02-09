Telefonla yüksel sesle konuşma kavgasında ablasını bıçaklayıp balkondan atladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Telefonla yüksel sesle konuşma kavgasında ablasını bıçaklayıp balkondan atladı

Telefonla yüksel sesle konuşma kavgasında ablasını bıçaklayıp balkondan atladı
09.02.2026 08:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun, Atakum'da gece saat 04.00'te telefonla yüksek sesle konuşma meselesi yüzünden dayı-yeğen arasında çıkan kavgada, yeğen İ.Ş. burnundan yaralandı. Kavgaya müdahale eden abla D.B. ise dayısı M.Ö. tarafından bıçaklandı. Durumu gören M.Ö., ikinci katın balkonundan kendini aşağı attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından M.Ö., OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine, İ.Ş. ve D.B. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da gece yüksek sesle telefonla konuşma meselesi yüzünden dayı-yeğen arasında çıkan kavgada yeğeni darp sonucu burnundan yaralayıp ablasını bıçaklayan şahıs balkondan atlayarak hastanelik oldu.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi 'nde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö.(24) telefonla yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle komşular rahatsız olur diye yeğeni İ.Ş. (20) tarafından uyarıldı. Yeğen dayı arasında tartışma kavgaya dönüştü. Darp edilen İ.Ş. burnundan yaralandı. Kavga sırasında araya giren İ.Ş.'nin annesi D.B.(38) de kardeşi M.Ö. tarafından sol kolundan bıçakla yaralandı. Ablasının çok kan kaybettiğini gören M.Ö., ikinci katın balkonundan kendini aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ö., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine, yeğen ve abla D.B. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

İnceleme, Güvenlik, Samsun, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Telefonla yüksel sesle konuşma kavgasında ablasını bıçaklayıp balkondan atladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı
ABD’nin petrol ablukası Küba’yı zora soktu Oteller bir bir kapanıyor ABD'nin petrol ablukası Küba'yı zora soktu! Oteller bir bir kapanıyor
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor Masada oturan 2 kişiye bakın Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Masada oturan 2 kişiye bakın
Prens Andrew’un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail’de yaşıyor Prens Andrew'un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail'de yaşıyor
Yıllar sonra bir ilk Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
Eğlence aracı değil ölüm tuzağı Dev salıncak kırıldı, ölü ve yaralılar var Eğlence aracı değil ölüm tuzağı! Dev salıncak kırıldı, ölü ve yaralılar var

08:23
İşte Özgür Özel’in CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’a attığı küfürlü mesajlar
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
08:04
Galatasaray’ın rakibi puanı son saniyede aldı
Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı
07:44
Piyasalar alev alev Yeni hafta yükselişlerle başladı
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı
07:37
Türkiye’nin dev döner zinciri satılıyor İşte istenen ücret
Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor! İşte istenen ücret
06:48
CHP’de istifa depremi Özarslan “Aileme küfretti“ dedi, Özgür Özel’den jet yanıt geldi
CHP'de istifa depremi! Özarslan "Aileme küfretti" dedi, Özgür Özel'den jet yanıt geldi
06:26
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 08:30:35. #7.11#
SON DAKİKA: Telefonla yüksel sesle konuşma kavgasında ablasını bıçaklayıp balkondan atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.