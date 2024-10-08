Telegram ve Discord\'da uygunsuz paylaşım yapan 2 kişi yakalandı

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Sosyal paylaşım platformları Telegram ve Discord'da yaşanan zorbalıklar üzerine geçen emniyet güçleri Telegram ve Discord'daki "C31K" adlı grubun yöneticilerine operasyon düzenledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord uygulamalarında uygunsuz paylaşım yapan 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan "C31K" isimli grubun yöneticilerinden "Hz. Ebu Cehil" olarak adı geçen kişinin E.K. isimli çocuk olduğunun belirlendiğini vurguladı. E.K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındığını ifade eden Yerlikaya, "Arda Bateman" olarak adı geçen A.T. adlı çocuğun ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünce muhafaza altına alındığını duyurdu.

"GÖRÜLECEK HESABIMIZ VAR"

İki kişinin ifadelerinin psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacağını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var. Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki kadına şiddet ve cinsel istismar gibi suçlara eğilimli olan suç odaklarıyla mücadelemiz her alanda devam edecektir. Bizim zehir tacirleri ve sapkın düşünce akımları nedeniyle kaybedecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur. İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle huzur ve güveni sağlamak için varız. Bundan geri adım atmayız."

EMNİYETİN RADARINA GİREN DİSCORD'DA DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER

Son günlerde artan kadına şiddet ve kadın cinayetleri haberlerinin ardından sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları emniyetin radarına girmişti. Özellikle Discord adlı uygulamada kurulan bazı toplulukları Dark mizah adı altında bütün milli ve manevi değerler ve cinayet, ölüm gibi konular üzerinde korkunç söylemlerde bulundukları ortaya çıkmıştı. Dehşete düşüren görüntülere sahne olan Discord'daki kişilerin birçoğunun da geçimini şantaj yaparak sağladığı öğrenilmiş, sosyal medyada dolaşıma sokulan bir videoda "Şantaj yaparak para kazanıyoruz" diyen bir kişinin "Kimse bizi durduramaz" dediği görülmüştü.