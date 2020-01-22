TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için veda töreni - Son Dakika

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 97 yaşında hayatını kaybeden Hayrettin Karaca için veda töreni düzenlendi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) gerçekleşen törende, Karaca'nın fotoğrafı, sahneye yerleştirilen saksılardaki bitkilerin ortasına konuldu.

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit, görevlilerin desteğiyle çıktığı kürsüdeki konuşmasında, zorlanarak programa katıldığını ancak can dostunu yalnız bırakmak istemediğini belirtti. Karaca'nın doğaya hizmet ederken kendisinin "yoldaşı" olduğunu dile getiren Gökyiğit, vakfı kurarken toprağı başa aldıklarını ve diğerlerini onun ardında sıraladıklarını ifade etti.

Dünyadaki çevre sıkıntılarının henüz Türkiye'ye ulaşmadığı yıllarda mücadelelerinin başladığına dikkati çeken Gökyiğit, şunları kaydetti:

"Bunu ulaştırmada çok büyük hizmeti oldu ve çok güzel anlattı bu konuyu. Fakat yeşil örtüyü hiç unutmadık, ağaçlandırmayı... Neden bu telaş başlamıştı çünkü meraların üçte biri artık yok. Aynı şekilde tarım alanları... Dünya ormanları, bir Yunanistan alanı kadar her yıl kaybolduğunu anlatmamız lazım. İklim değişikliği iki konuda geldi. Bir tanesi havanın kirlenmesi, diğeri biyolojik çeşitliliğin elden çıkması. Biyolojik çeşitli ekosistemi ayakta tutan sistem. Bunu değiştirdikçe iklim değişikliği geldi çatı."

Karaca'ya "Toprak Dede", kendisine de "Yaprak Dede" dendiğini ve bundan çok mutlu olduklarından bahseden Gökyiğit, kendilerinin ise "toprak, yaprak ve bayrak" diyerek yol yürüdüklerini sözlerine ekledi.

"Bir kanadımız kırıldı"

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da Hayrettin Karaca'nın vakıf için yaptıklarından bahsederek, hayatından kesitler anlattı.

Karaca'nın aynı zamanda bir aktivist olduğunu ifade eden Ataç, "Biz her şeyi ondan öğrendik. Bundan sonra bir pusulamız yok, bir pusulamız hayatta. Biz öğrendiğimiz her şeyi yapacağız. Hayrettin Ağabey yolunuz ışıkla dolsun, biz sizi hiç unutmayacağız. Bir kanadımız kırıldı, biz sizi çok özleyeceğiz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise iyiliklerle anılmak, yapılanlarla kalıcı olmanın ve geride dolu dolu yaşanmış bir hayat bırakılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Ülkenin çok önemli bir değerini, vicdanını kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Hepimiz topraktan gelip toprağa gidiyoruz. Marifet o toprağın değerini bilmekte ve hak etmekte. Bunu hepimize hissettirdi yaptıklarıyla. Kendi canına sahip çıkar gibi toprağına sahip çıkan biri oldu. Toprak Dede topluma bunu öğretmeyi ve hayatını bu idealle geçirdi. Tümüyle bunun tamamı doğru yaşamak nasıldır hepimize onu ispat etmiştir."

Karaca'nın bu ülkenin hayatına, toprağına, suyuna, ormanına, yeşiline sahip çıktığını vurgulayan İmamoğlu, "Onun sahip çıktığı değerlere bundan sonra sahip çıkmak, hem bizim vatana hem de rahmetli Toprak Dede'ye olan borcumuz." diye konuştu.

TEMA Konya İl Temsilcisi Mehmet Emin Yıldırım, Erzurum İl Temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu, Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer'in de veda konuşması yaptığı törende, Karaca'nın hayatını anlatan sinevizyon gösterisi de yapıldı.

Hayrettin Karaca'nın cenazesi öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.