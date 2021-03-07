Temalı oyun grupları oluşturuldu, parklar yenilendi - Son Dakika

İstanbul Bağcılar'da ilçenin en çok yoğunluk yaşanan 8 parkındaki oyun grupları yenilendi. Renkli hale getirilen parklara kurulan temalı oyun gruplarıyla çocukların hayal dünyalarını ve motor becerilerini geliştirmek amaçlanıyor.

'Önceliğimiz çocuklarımız' düşüncesiyle bugüne kadar çok sayıda projeye imza attığını duyuran Bağcılar Belediyesi, çocukların eğlenirken becerilerini geliştirmeleri amacıyla parklardaki oyun gruplarında revizyona gittiğini açıkladı. Bu amaçla Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçede yoğunluğun en çok yaşandığı 8 parkta bakım ve yenileme çalışması başlatıldı.

Öncelikle eskiyen, deforme olan, kırılan ve ilk günkü güvenliğini kaybeden oyun gruplarının belirlendiği çalışmaya bakım ve tadilat ile başlayan ekipler, zeminlerdeki kauçukları da değiştirdi. Ardından eksi oyun grupları kaldırılarak yerine temalı oyun grupları yerleştirildi. Bazı parklardaki oyun ve yeşil alan miktarı da artırıldı. Böylece yeni oyun gruplarıyla parklar, güvenli, renkli bir hale geldi.

"OYUN GRUPLARI BÜYÜKLERİN DE İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

Çalışmalar neticesinde Mevlana Parkı, 280 metrekareden 370 metrekareye çıkarılırken alana kurulan yeni nesil ahşap gemi temalı oyun grubu çok beğenildi. 145 metrekareden 178 metrekareye çıkarılan Kestane Bahçesi Parkı'na yerleştirilen yeni nesil yüksek kule ahşap kuş yuvası temalı oyun grubu ile halatlı ahşap salıncak büyüklerin ilgisini çekti. Alanı 103 metrekareden 215 metrekareye çıkarılan Plevne Parkı'na da klasik oyunların yanında ahşap tırmanma temalı ahşap kombine salıncak kuruldu. Bunun yanında Koca Yusuf Parkı, Tabya Meydan Parkı, Kayıkçıoğlu Parkı, Mehmet Bulur Parkı ve Nafiz Hafize Hançer Parkı da baştan aşağı yenilendi.

"HAYAL DÜNYALARINI VE MOTOR BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR"

Çocukların en değerli varlıklarımız olduğumuz olduğuna dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Çocuklarımız mutlu, neşeli olmaları için elimizden gelen hizmeti yapıyoruz. Son olarak da hem yararlı hem keyifli zaman geçirsin diye parklarımızı yeniliyoruz. Çocuklarımız için daha eğlenceli oyun gruplarını parklarımıza monte ediyoruz. Çevre duvarlarımızı yeniden düzenleyerek, ailelerimiz ve çocuklarımız için güvenli parklar oluşturuyoruz. Temalı çocuk parkı modellerimiz kent estetiğine katkıda bulunmanın yanı sıra, çocukların hayal dünyasını ve motor becerilerini de geliştiriyor. Çocuklarımıza ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan aileler için de kamelya, oturma alanları ve peyzaj çalışmaları yapıldı.