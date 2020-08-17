Temmuzda evler daha hızlı el değiştirmeye başladı - Son Dakika

Temmuzda evler daha hızlı el değiştirmeye başladı

Sahibinden.com'un Temmuz Ayı Emlak Endeksi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde ve üç büyükşehirde satılık konut fiyatları yükselirken, evler daha çabuk el değiştiriyor.

Temmuzda evler daha hızlı el değiştirmeye başladı, System.String[]

Sahibinden.com'un Temmuz Ayı Emlak Endeksi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde ve üç büyükşehirde satılık konut fiyatları yükselirken, evler daha çabuk el değiştiriyor.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamada, aylık 62 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com Temmuz 2020 Emlak Endeksi verilerini duyurdu.

Konut satışları ciddi oranda artarken satılık konutların fiyatları da yükselişe geçti. Temmuz ayında Türkiye genelinde ortalama satış süresi 32 gün azaldı. Türkiye genelinde sahil bölgelerindeki evler de giderek değerleniyor.

Sahibinden.com'un emlak endeksi verilerine göre Türkiye genelinde geçen yılın aynı dönemine göre satılık konut fiyatları bazında en çok değer kazanan ilk 5 ilçe sırasıyla, "Yüzde 162 artışla Ula/ Muğla, yüzde 65 ile Toprakale/ Osmaniye, yüzde 64 ile Erzin/ Hatay, yüzde 61 ile Aksu/ Antalya, yüzde 57 ile Manavgat/Antalya" olarak kaydedildi.

Bu ilçelerde son yıllarda yaşanan değer artışında ulaşım projelerinin gelişmesi, bölgeye yapılan yeni yatırımlar ve doğa içerisinde daha sakin bir yaşam alanı tercih edenlerin bu ilçelere yönelmesi de etkili oldu. Öte yandan, Türkiye genelinde satılık konut bazında en çok değer kaybeden ilçe yüzde 9 düşüşle İncesu/ Kayseri oldu.

Gayrimenkulün kalbi İstanbul'da atıyor

İstanbul'da satılık konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı. İstanbul'da satılık konutların ortalama satış süresi ise 48 gün olarak belirlendi. İstanbul'un önemli ulaşım projelerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yollarına yakınlığı ve şehir hastanesi projesinin hayata geçmesiyle öne çıkan Başakşehir yüzde 46 artışla en çok değer kazanan ilçe oldu. Başakşehir'i izleyen ilçeler ve oranları ise Kadıköy yüzde 43, Adalar yüzde 37, Beylikdüzü yüzde 36 ve Sarıyer yüzde 32 oldu. Zeytinburnu yüzde 6 kayıpla tek değer kaybeden ilçe oldu.

Gölbaşı Ankara'nın en çok değer kazanan ilçesi oldu

Türkiye'nin en büyük ikinci şehri konumunda olan ve son dönemde yapılan yatırımlarla öne çıkan Ankara'da satılık konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış gösterdi. Satılık konutların ortalama satış süresi ise 31 gün seviyesinde gerçekleşti.

Ankara'da Sosyal donatı merkezi ve kentsel dönüşüm projelerinin hız kazandığı Gölbaşı satılık konut fiyatı bazında yüzde 38'lik artışla en çok değer kazanan ilçe oldu. Ankara'nın ilçeleri arasında yer alan Akyurt yüzde 34, Yenimahalle yüzde 32, Keçiören yüzde 30, Kahramankazan ise yüzde 29 değer kazanan ilçeler olarak sıralandı.

Ege'nin incisi İzmirlilerin yeni gözdesi Güzelbahçe

Türkiye'nin en büyük projelerinden İstanbul-İzmir otoyolunun tamamlanmasıyla birlikte ulaşımın daha hızlı olduğu İzmir'de satılık konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttı. Satılık konutların ortalama satış süresi ise 49 gün oldu.

İzmir'in önemli sahil beldelerine yakınlığı, doğasıyla son dönemin gözde yerlerinden olan Güzelbahçe satılık konut fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 55'lik artışla en çok değer kazanan ilçe olarak yerini aldı. Güzelbahçe'yi takiben Menderes yüzde 45, Çeşme yüzde 42, Karşıyaka yüzde 47, Karaburun yüzde 46 değer kazandı.

Sahibinden, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 13:11

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Temmuzda evler daha hızlı el değiştirmeye başladı - Son Dakika Ekonomi
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