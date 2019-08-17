Son Dakika Haberleri: Tenis Doğu Ligi'nde sekizinci yıl heyecanı Gaziantep'te yaşanacak
Son Dakika Spor Haber

Tenis Doğu Ligi'nde sekizinci yıl heyecanı Gaziantep'te yaşanacak

28 dakika önce

Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) tenisi ülkenin her köşesine yayma misyonuyla hayata geçirdiği Doğu Ligi'ne sekizinci yılında Gaziantep ev sahipliği yapıyor.

Tenis Doğu Ligi'nde sekizinci yıl heyecanı Gaziantep'te yaşanacak, System.String[]
Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) tenisi ülkenin her köşesine yayma misyonuyla hayata geçirdiği Doğu Ligi'ne sekizinci yılında Gaziantep ev sahipliği yapıyor.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, TTF ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 19-24 Ağustos tarihleri arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kompleksi'nde 19 ilden 63 takımın katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda yaklaşık 400 sporcu mücadele edecek.

Bugüne dek Ağrı, Batman, Erzurum ve Malatya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda geçen yıl kadınlarda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü, erkeklerde ise Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kompleksi'nde organize edilen 2019 Doğu Ligi'nin açılış seremonisi 19 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak. - İSTANBUL
Gaziantep, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Volkan Demirel için karar verildi! Oyuncuya bildirildi
Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, Bayern Münih'e transfer oldu Edin Dzeko, Roma'da kaldı Galatasaray transferde artıya geçemezse, Luyindama Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 15:58:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tenis Doğu Ligi'nde sekizinci yıl heyecanı Gaziantep'te yaşanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]