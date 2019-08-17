Tenis Doğu Ligi'nde sekizinci yıl heyecanı Gaziantep'te yaşanacak
28 dakika önce
Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) tenisi ülkenin her köşesine yayma misyonuyla hayata geçirdiği Doğu Ligi'ne sekizinci yılında Gaziantep ev sahipliği yapıyor.
Türkiye Tenis Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:29 Kaynak: İHA
Federasyonu'nun (TTF) tenisi ülkenin her köşesine yayma misyonuyla hayata geçirdiği Doğu Ligi'ne sekizinci yılında Gaziantep
ev sahipliği yapıyor.
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Bakanlığı, TTF ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
'nin katkılarıyla 19-24 Ağustos tarihleri arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kompleksi'nde 19 ilden 63 takımın katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda yaklaşık 400 sporcu mücadele edecek.
Bugüne dek Ağrı
, Batman
, Erzurum
ve Malatya
'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda geçen yıl kadınlarda Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü, erkeklerde ise Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kompleksi'nde organize edilen 2019 Doğu Ligi'nin açılış seremonisi 19 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak. - İSTANBUL
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