Tepeli karabatak kuşlarının yuvası olan adaya ilgi - Son Dakika

Tepeli karabatak kuşlarının yuvası olan adaya ilgi

TÜRKİYE'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı iki bölgeden biri olan ve çift gümüş martıların yaşadığı Ordu 'nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, yapılan çevre düzenlemelerinin ardından daha fazla ziyaret edilmeye başlandı, turizm merkezi haline geldi.Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası'nda, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı belirlendi. Türkiye 'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Hoynat Adası'nın, kuş gözlemciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olması nedeniyle turizme kazandırılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi 'nce proje hazırlığı başladı. Tarihte gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandıkları bilinen ada, ev sahipliği yaptığı nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerini barındırması nedeniyle 'Önemli Kuş Alanı' olarak belirlendi. Girişlerin yasaklandığı ada, kuşların yaşam alanı olarak bırakıldı.Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaptığı çalışmalarda, adanın karşısında seyir terası ve kumsala inilen ahşap basamaklar, oturma grupları, korkuluk ve gözlem dürbününün yapılmasıyla ile birlikte Hoynat Adası cazibesini her gün artırıyor. Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği, seyir zevki yaşadığı alanda çay ve kahve servisi de bulunuyor.'HOYNAT, CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ?Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler , bölgede yapılan çevre düzenlemeleri ve güzelleştirme çalışmaları ile Hoynat Adası'nın cazibesinin artırıldığına vurgu yaparak, "Ülkemizde tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı iki yerden birisi olan Hoynat Adası bölgede uyguladığımız proje ile müthiş bir çekim merkezi haline geldi" dedi.

Güler, "Ordumuzun her tarafı çok güzel. Daha önce yaptığımız tespitler ve planlama sonrası çalışmalara başlamıştık. Gelinen noktada sakin şehir Perşembe ilçemiz yeni bir cazibe merkezi daha kazandı. Buraya gelen vatandaşlarımız modern bir alanda hem zamanlarını geçiriyor hem de ada üzerinde bulunan kuşları dürbünler sayesinde daha yakından görme fırsatı elde ediyorlar. Burası muhteşem bir yer oldu. Buna benzer yerler İtalya ve Fransa sahillerinde de var, ancak burası oralardan daha güzel. Daha önce söylediğimiz gibi biz ne dediysek ne söz verdiysek yerine getiriyor ve getirmeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla, Ordu'nun her yerini bir oya gibi işleyerek hem halkımızın hizmetine hem de alternatif bir gelir kaynağı haline getirmiş olacağız" diye konuştu.?