Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK\'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
10.02.2026 10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK\'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Ankara'daki TÜVTÜRK istasyonunda yaşanan ölümün ardından Manisa Salihli'de çekilen görüntülerde, yağmur altında bekleyen vatandaşların muayene istasyonundaki koşullara tepki göstermesi TÜVTÜRK'e yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

Ankara'da TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda çıkan kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybetmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın yankıları sürerken, bu kez Manisa'nın Salihli ilçesindeki TÜVTÜRK muayene istasyonu önünde kaydedilen bir görüntü gündeme geldi.

YAĞMUR ALTINDA BEKLEYEN VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yağmur ve fırtına altında beklemek zorunda kalan bir vatandaşın, muayene istasyonundaki koşullara tepki gösterdiği görülüyor. Vatandaş, "Milyonlarca para kazanıyorlar, yaptıkları bekleme salonuna bakar mısınız?" sözleriyle duruma isyan etti.

SOSYAL MEDYADAN YOĞUN ELEŞTİRİ

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, TÜVTÜRK'ün hizmet koşullarını eleştirdi. Paylaşımın altına, "Sadece Manisa değil, her yerde aynı", "Derhal kapatılsın ve Karayolları'na devredilsin", "Saatlerce bekliyorsun; çay yok, su yok, kantin yok", "Sadece para kazanmak için yapılmış bir sistem" ve "Türkiye'nin her ilinde aynı" şeklinde yorumlar yapıldı.

HİZMET KOŞULLARI YENİDEN TARTIŞMA KONUSU

Ankara'daki ölümcül olayın ardından ortaya çıkan bu görüntüler, TÜVTÜRK'ün bekleme alanları ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin yeterliliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Salihli, TÜVTÜRK, Güncel, Manisa, Ankara, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Yahu adamlar ticaret kanunu hiçe sayıp kredi kartindan komisyon alıyorlar gene bir halt edemiyor yetkisiz yetkililer siz neyin peşindesiniz bu memleketin çivisi cikmis 122 0 Yanıtla
    ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Aynen kardeşim. Ama gecikme olunca nedenini sormadancezayi kesiyor. Neden zamanında muayeneye gitmedin diye 41 0
    Çengelköylü Çengelköylü:
    KENDİ PERSONELLERİNE DIŞARDA BRANDADAN YAPILAN PVC CAMLI KAPALI ODALARA ARAÇ SAHİPLERİNİN GİRMESİNİ YASAKLAMIŞLAR HEPSİ AYNI VATANDAŞI DÜŞÜNEN BİR KURUM OLMAKTAN ÇIKMIŞ…. 11 0
  • Ahmet Ağırbaş Ahmet Ağırbaş:
    Bence TÜVTÜRKÜN bulunduğu cadde sokak bulvar her ne ise isim değişikliği yapılarak rahmetli Polis memurumuzun adı verilmeli. 67 0 Yanıtla
    My52y93. My52y93.:
    Onlar için önemli olan tek şey para bence 3 0
  • Fatih4510 Fatih4510:
    Bunların tek sorumlusu devleti yönetenler. 59 4 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    Tüvtürk de alınan para cok fazla sanayide bile aracın arızasını bedavaya tespit ediyorlar. 50 1 Yanıtla
  • n922wcgpzc n922wcgpzc:
    soyguncular 16 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
