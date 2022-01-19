Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Terme Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında "Hayat Boyu Öğrenme" Projesi kapsamında mesleki ve teknik eğitim kursları ayrıca kültürel, sportif alanları kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Terme Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine, Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Seyrekli katıldı.

Belediye Başkanı Kılıç, programda yaptığı konuşmada, "Birbirinden farklı alanlarda açacağımız kurslarla ilçede istihdam açığı olan iş kollarına nitelikli eleman sağlamayı planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, Samsun Milletvekillerimiz Fuat Köktaş, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Ahmet Demircan ve AK Parti İl Başkanımız Ersan Aksu'nun da büyük destek verdiği istihdam seferberliğine biz de Terme Belediyesi olarak tam destek veriyoruz." dedi.

Mesleki ve teknik eğitim kurslarının yanı sıra kültürel, sportif alanları kapsayan işbirlikleri oluşturacaklarını vurgulayan Kılıç, "Sadece istihdama yönelik meslek kursları değil, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına katılacak öğrencilerimiz, ayrıca askeri personel olmak isteyen gençlerimiz için de ücretsiz antrenman programı ve kurslarımız olacak. Bu yıl ilimizde TEKNOFEST 2022 kapsamında gerçekleştirilecek tüm organizasyonlara ilçemizden katılacak öğrencilerimize ve gençlerimize tam destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

-Kavak Kaymakamı Saygılı İlçe Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Ziyaretinde kütüphane memuru Göksel Demir ile bir müddet sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Saygılı daha sonra okuma salonlarındaki raflarda bulunan kitapları inceledi.

Öğrencilerin istedikleri bilgiye ulaşmada kütüphanelerin önemine dikkati çeken Saygılı, insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden koronavürüs (Kovid-19) salgınına karşı gereken önlemlerin alınmasını ve öğrencilerin kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmesi için gereken çabanın gösterilmesini istedi.