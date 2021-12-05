Üye Girişi
Terör olaylarında zarar gören kilisede restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı - Son Dakika

Terör olaylarında zarar gören kilisede restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı

05.12.2021 16:01

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015 yılında terör olaylarında zarar gören tarihi Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. 17'nci yüzyılın sonunda inşa edilen uzun süredir atıl durumda olan kilisede yaklaşık 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı. Dicle Üniversitesi'ne 10 yıl süreyle tahsis edilen kilise, kültür ve sanat merkezi olarak faaliyet gösterecek.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015 yılında PKK'lı teröristlerin kazdığı hendek ve çukur olaylarında teröristler tarafından tahrip edilen Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi'nin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sona erdi. Ermeni Katolik Cemaati adına kayıtlı olan kilise, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan'ın yönetiminde kutsandı ve atıl durumdaki kilisede yaklaşık 100 yıl sonra ilk ayin gerçekleştirildi. Aslına uygun olarak restore edilen kilise, Ermeni Katolik cemaatince ayin yapılması talep edildiğinde izin verilmesi kaydıyla 10 yıl süreyle eğitim ve kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere Dicle Üniversitesi'ne tahsis edildi.

Hendek olaylarında zarar gören kilisede restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı

10 YIL SÜREYLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ'NE TAHSİS EDİLDİ

Ayinde konuşan Başepiskopos Levon Zekiyan, yaklaşık 100 yıl aradan ilk defa bu aziz mekanda ayin yaptıklarını belirterek, "Sur çatışmalarında ağır hasar gören kilisemiz, devlet tasarrufuyla onarılmış ve günümüzdeki takdire şayan haline gelmiştir. Kilisemiz, mimari özelliğinin kaybedilmemesi, her türlü bakım, onarım ve muhafazasının sağlanması, Ermeni Katolik cemaatince ayin yapılma üzere talep edilmesi halinde izin verilmesi kaydıyla eğitim ve kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıl süreyle Dicle Üniversitesi'ne tahsis edilmiştir. Bu kıymetli tarihsel anıtın ve temsil ettiği insani ve manevi değerlerin günümüzde ve gelecek kuşaklar bilincinde yaşayabilmesinin, bu yaşam sürekliliğinin bir güvencesi olarak görmekteyiz. Bu vesile ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, Vali Münir Karaloğlu'na, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Hendek olaylarında zarar gören kilisede restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı

"RESTORASYON ÖNCESİ HARABE DURUMDAYDI"

Dicle Üniversitesi Kültür, Sanat, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Burak Kazan da, kilisenin restorasyon öncesi harabe durumda olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Uzun ve zahmetli bir restorasyondan sonra kiliseyi, 2021'in başlarında aslına uygun bir şekilde restore ederek, tamamladı. Diyarbakır uzun yıllar farklı inançların huzur içinde yaşadığı bir şehir. Restorasyonun ardından Dicle Üniversitesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde kültür sanat merkezi olarak bu kıymetli eseri korumak ve şehrin kültür hayatına hizmet etmek üzere tahsis uygun görüldü. Vali Münir Karaloğlu'nun büyük bir hassasiyetle süreci takip etmesi rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un merkezimizin bugüne gelmesi ve tamamlanmasıyla alakalı hassasiyetle süreçte almış olduğu sorumlulukla bugün merkezimiz hazır hale geldi. Yapılan protokol çerçevesinde cemaatin talebi doğrultusunda merkezimizde ayin yapma hakları saklı bulunmaktadır. Bugün burada tarihi bir günü yaşamış bulunmaktayız."

Terör olaylarında zarar gören kilisede restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı

Dicle Üniversitesi, Münir Karaloğlu, Restorasyon, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Terör olaylarında zarar gören kilisede restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünya devi Schindler, Türk asansör firması Omsan'ı satın alıyor 16:03 Dünya devi Schindler, Türk asansör firması Omsan'ı satın alıyor
Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il 15:58 Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım 15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Mersin'deki kalabalık için 15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı 14:12 Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı 12:26 Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı 09:04 Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor 08:59 Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor

Son Dakika Haberleri
15:59 Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu
15:58 Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il
15:56 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
15:32 2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek
15:19 Babasını bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki kızın 5 adet suç kaydı bulundu
15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım
15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı
15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür
14:40 Oğlunun doğum gününde çırılçıplak poz veren anne, hapis cezasına çarptırıldı
14:23 Atilla Karaoğlan, bir haftada üçüncü büyük maçını yönetecek
Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu         
16:08
Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu         
16:00
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti         
15:57
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel         
12:31
Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi         
10:52
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 16:12:19. #1.12#
SON DAKİKA: Terör olaylarında zarar gören kilisede restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement