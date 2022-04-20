Terör örgütü PKK'nın IKBY'deki asayiş ve ekonomi üzerinde tehdidi sürüyor - Son Dakika

Terör örgütü PKK, bölgeye yerleştiği 1983'ten bu yana Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) halkı ve güvenlik güçlerinin can güvenliği ve huzurunu tehdit etmeye devam ediyor.

Terör örgütü bu güne kadar Erbil, Duhok ve Süleymaniye kentlerinde yüzlerce köyün boşalmasına yol açtı ve binlerce insanı evinden etti.

Teröristlerin bulunduğu bölgelerde tarım, hayvancılık ve çiftçilik gibi faaliyetler yapılamıyor. Hükümet buralara yol, altyapı, su, elektrik ve benzeri hizmetleri götüremiyor.

Köylerine dönmek isteyen vatandaşlar teröristlerin engeliyle karşılaşıyor. Peşmerge güçleri de asayişi bozan ve halkı tehdit eden teröristlerle zaman zaman karşı karşıya geliyor ve çatışmalar yaşanıyor.

PKK'nın döşediği mayınlar da yıllar içinde çok sayıda Peşmergenin ölümüne neden oldu.

PKK, KDP ve KYB ile çatıştı

Terör örgütü PKK, yaklaşık 40 yıldır bulunduğu Irak'ta bölgesel hükümet ve halkla daima sorunlar yaşadı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 1993'te PKK'ya karşı birlikte savaştı. Ardından 1996'da KDP ile PKK ve 2000'de KYB ile PKK arasında çatışmalar meydana geldi. Bu çatışmalarda PKK'ya ağır kayıplar verdirildi.

PKK, 1990'larda şehirlerin içinde karargah bulundururken KDP ve KYB ile yaşadığı çatışmaların ardından kırsala çekildi ve zaman zaman terör eylemleri düzenledi, yol kesti.

PKK'nın IKBY'de köy işgalleri

IKBY hükümetinin resmi verilerine göre PKK, 2015'te Erbil, Duhok ve Süleymaniye sınırında 515 köyü işgal etmişti. Bunlardan 304'ü Duhok, 177'si Erbil ve 34'ü Süleymaniye vilayeti sınırları içinde yer alıyordu.

Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği başarılı sınır ötesi operasyonların ardından Türkiye sınırından Irak'ın içlerine çekilen terör örgütü son 7 yılda 285 köyü daha işgal etti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 27 Şubat 2021'de yaptığı açıklamada, PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini ve bölgede PKK varlığına müsamaha göstermeyeceklerini vurgulamıştı.

Erbil yönetiminin tek gelir kaynağı olan petrol boru hattına defalarca saldırdı

IKBY hükümetinin Türkiye ile yakın siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler içinde bulunması nedeniyle PKK "iş birlikçilik" ile suçladığı bölgesel yönetimin ekonomik kaynaklarına zarar vermekten geri durmadı.

Terör örgütü, Erbil yönetiminin ana gelir kaynağı olan petrol boru hattını defalarca patlattı. PKK, 29 Temmuz 2015, 28 Ekim 2020 ve 18 Ocak 2022'de petrol boru hattına sabotaj düzenlediğini resmen duyurdu.

IKBY Parlamentosu Maliye Komisyonunun raporuna göre, petrol boru hattının patlatılmasının IKBY'ye günlük zararı 10 milyon doları buluyor.

PKK, son yıllarda Peşmerge güçlerine karşı her fırsatta savaş tehdidinde bulunuyor. Örgüt, 5 Haziran 2021'de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurdu. Saldırı sonucu 5 Peşmerge öldü, 7'si yaralandı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nun ardından örgüte bağlı medya organlarına konuşarak KDP'yi tehdit etti ve "IKBY'nin Ukrayna'ya döneceği" iddiasında bulundu.