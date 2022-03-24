Terör örgütü PKK üyesi, otoyol gişesinde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Terör örgütü PKK üyesi, otoyol gişesinde yakalandı

24.03.2022 09:45

İzmir'de, hakkında "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye ve Irak kamplarında eğitim gördüğü belirlenen firari hükümlü, otoyol gişelerinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de, hakkında "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'nin Suriye ve Irak kamplarında eğitim gördüğü belirlenen firari hükümlü, otoyol gişelerinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir- İstanbul Otoyolu Akalan gişelerindeki şüpheli bir kişiyi durdurdu.

Kimlik ibraz etmeyen şüphelinin parmak izinden yapılan tespitte M.İ olduğu, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'nin Afrin ile Irak'ın Duhok kamplarında silahlı ve ideolojik eğitim gördüğü ve yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.

Hakkında "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu saptanan M.İ, sevk edildiği adliyede işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Terör örgütü PKK üyesi, otoyol gişesinde yakalandı
Terör örgütü PKK üyesi, otoyol gişesinde yakalandı
Terör örgütü PKK üyesi, otoyol gişesinde yakalandı
Terör örgütü PKK üyesi, otoyol gişesinde yakalandı

YORUMLAR
500
Terör örgütü PKK-KCK üyesi 1 kişi yakalandı Terör örgütü PKK-KCK üyesi 1 kişi yakalandı Kimliksiz gezerek gizlenen terör örgütü mensubu, İzmir'de yakalandı Kimliksiz gezerek gizlenen terör örgütü mensubu, İzmir'de yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK üyesi, otoyol gişesinde yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:28 Yıllardır yatağa bağımlı olan hasta, beynine çip bağlanınca doktorlardan öyle bir şey istedi ki, herkes şaşırdı!
10:26 Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı.
10:21 Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı!
10:09 Uludağ'da tatil yapan 5 arkadaşın ayı ile imtihanı! Göz göze gelince koşmaya başladılar
10:06 Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı
09:54 Son Nefesime Kadar final bölümüyle dün akşam ekranlara veda etti!
09:37 Kızı "Baba yapma, annemi öldürme" diye yalvardı ama boşanmak isteyen eşini acımadan öldürdü!
09:47 Oğlum dizisi dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! Efe elinde çiçeklerle Melike'nin kapısını çalıyor
09:44 Son Dakika! Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde patlama! Çok sayıda ekip bölgede, yaralılar var!
09:44 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Gönül'ün aldığı karar herkesi şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 10:36:36. #1.13#
SON DAKİKA: Terör örgütü PKK üyesi, otoyol gişesinde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement