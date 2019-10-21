Son Dakika Haberleri: Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi
Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi

Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi

52 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'yla köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK'nın üst düzey bir sorumlusu İsrail'den Suriye'deki askerlerini çeken ABD'ye baskı yapmasını talep etti.

Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'yla köşeye sıkışan terör örgütü YPG/ PKK'nın üst düzey bir sorumlusu İsrail'den Suriye'deki askerlerini çeken ABD'ye baskı yapmasını talep etti.

İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, adının açıklanmasını istemeyen YPG/PKK'nın sözde üst düzey bir yetkilisinin, "İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'a, güçlerini Suriye'nin kuzeyinde tutması yönünde baskı yapması gerekir." şeklindeki sözlerine yer verildi.


İsrail'in ABD'ye baskı yapmasının önemini vurgulayan sözde yetkili, "Aksi halde, İsrail'in bize yardım etmek için yapabileceği hiçbir şey yok." dedi.


İsrail, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi
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