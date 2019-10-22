Son Dakika Haberleri: Terör saldırısında 3 şehit veren Yıldız ailesine taziye ziyareti
Son Dakika Güncel Terör saldırısında 3 şehit veren Yıldız ailesine taziye ziyareti

Terör saldırısında 3 şehit veren Yıldız ailesine taziye ziyareti

11 dakika önce

İdil Kaymakamı Zafer Sağ, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlediği havanlı saldırıda şehit dolan Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla Yıldız'ın yakınlarını ziyaret etti.

Terör saldırısında 3 şehit veren Yıldız ailesine taziye ziyareti, System.String[]

İdil Kaymakamı Zafer Sağ, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlediği havanlı saldırıda şehit dolan Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla Yıldız'ın yakınlarını ziyaret etti.

Teröristlerin 10 Ekim'de Nusaybin'de düzenlediği havanlı saldırıda, evlerinin önünde katledilen Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) için Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan yakınlarına taziye ziyareti sürüyor.

İdil Kaymakam Sağ, beraberinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, İdil Cumhuriyet Başsavcısı Rıdvan Avcı, İdil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Feride Demir ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Akdeniz ile saldırıda annesi ve iki kardeşini kaybeden Masum, Abdullah ve Yunus Yıldız kardeşleri ziyaret etti, başsağlığı diledi. Kardeşleri teselli etmeye çalışan Sağ, saldırıda ağır yaralanan baba Naci Yıldız'a da acil şifa diledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Akçam da Yıldız ailesine her türlü konuda yardımda bulunacaklarını, kurumunun onların hizmetinde olduğunu belirtti.

Eşini ve 2 kızını kaybettiği saldırıdan yaralı kurtulan Naci Yıldız'ın ağabeyi ve Ulak Köyü Muhtarı Mehmet Latif Yıldız da yengesi ve iki yeğeninin şehitleri olduklarını vurgulayarak, desteklerinden dolayı Kaymakam Zafer Sağ'a teşekkür etti.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki bölgelerden Mardin'in Nusaybin ilçesine 10 Ekim'de düzenlenen havanlı saldırıda, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin çukur kazarak gerçekleştirdiği saldırılarda evleri yıkılan ve bir süre önce devlet tarafından yaptırılan yeni konutlarına yerleşen anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) evlerinin önünde katledilmiş, olayda 24 kişi de yaralanmıştı.

Fatma Yıldız, Nusaybin, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:20 Kaynak: AA
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