Son Dakika Haberleri: Tersine Beyin Göçüne En Çok Başvuru Abd, İngiltere ve Almanya'dan!

Tersine Beyin Göçüne En Çok Başvuru Abd, İngiltere ve Almanya'dan!

2 saat önce

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na yapılan başvuruların detayları belli oldu.

Tersine Beyin Göçüne En Çok Başvuru Abd, İngiltere ve Almanya'dan!, System.String[]
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na yapılan başvuruların detayları belli oldu. Çalışmalarını yurt dışında sürdüren bilim insanlarının Türkiye'ye dönmelerini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na en çok başvuru mühendislik bilimleri alanında çalışanlar tarafından yapıldı. 36 ülkeden 242 başvurunun geldiği programda ABD 86 başvuruyla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 21 başvuruyla İngiltere, 17 başvuruyla Almanya, 9'ar başvuruyla Fransa, Hollanda ve Kanada takip etti.

YABANCILAR DA BAŞVURDU

Başvuruda bulunan lider araştırmacıların yurt dışında çalıştıkları kurumlara dağılımına bakıldığında, 172'sinin üniversitelerde, 31'inin firmalarda ve 28'inin araştırma enstitülerinde olduğu belirlendi. Söz konusu programa dünya sıralamasında yer alan ilk 25 üniversiteden 40'tan fazla araştırmacı başvurdu. Harvard, Stanford, Oxford, MIT, Cambridge ve Columbia üniversitelerinden araştırmacılar programa ilgi gösterdi. Programa başvuranlar arasında 83 yabancı uyruklu araştırmacı da yer alırken, en çok ilgiyi mühendislik bilimleri alanında çalışanlar gösterdi. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na mühendislik bilimleri alanında 108, temel bilimlerde 66, sosyal bilimlerde 32, sağlık bilimlerinde 25 ve tarım bilimlerinde 11 başvuru yapıldı.

EN ÇOK İLGİ ODTÜ'YE

En fazla lider araştırmacı çeken üniversitelerin başında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) geldi. Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi en fazla araştırmacı çeken diğer üniversiteler olarak sıralandı. Lider araştırmacıların en çok tercih ettiği firmalar ise Arçelik, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve Nobel İlaç oldu. Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) ve İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü (IBG) ise en fazla lider araştırmacı çeken araştırma kurumları arasında yer aldı. Bakan Varank, katıldığı bir programda 2007'de hükümetler arası iklim değişikliği panelinde yer alan ve ekipçe Nobel Ödülü kazanan bir profesörün de başvuranlar arasında olduğunu söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:14 

Almanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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