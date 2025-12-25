Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti

Haberin Videosunu İzleyin
25.12.2025 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti
Haber Videosu

ABD'nin Texas eyaletindeki Dallas ve Fort Worth bölgesinde maskeli hırsızlar, marketin içindeki ATM'yi halatla çalıntı araca bağlayıp çaldı. ATM yerinden sökülürken marketin camları ve kapılarında ciddi hasar meydana geldi ve ortalık adeta yerle bir oldu.

ABD'nin Texas eyaletindeki Dallas ve Forth Worth bölgesinde yer alan bir markette eşi benzeri görülmemiş bir hırsızlık olayı yaşandı. Markete gelen maskeli hırsızlar, içerde bulunan ATM'yi halatla çalıntı araca bağlayarak yerinden söktü.

ORTALIK YERLE BİR OLDU

Zanlılardan biri marketin ön kapısını sert cisimle kırdı ve bir ucu araca takılı metal kabloyu iş yerinin girişindeki ATM'ye bağladı. Şüphelilerin iki kez denemesine rağmen araç kuvvetiyle yerinden ayırmaya çalıştıkları ATM'nin dış cephesi sökülerek sürüklendi. Başarısız hırsızlık girişimi nedeniyle marketin ön cephesinde büyük hasar oluştu, raflardaki ürünler iş yerinin içine ve otoparka saçıldı.

"POLİS GELDİĞİNDE ŞÜPHELİLER KAÇMIŞTI"

White Settlement Polis Şefi Christopher Cook yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü saat 03.44'te, polisler yerel bir marketin camının kırıldığı yönünde gelen ilk ihbara müdahale etti. Memurlar olay yerine giderken, marketin arka kısmında bulunan bir ATM'nin çalınmaya çalışıldığına dair ek bilgi alındı. Memurlar olay yerine vardıklarında şüpheliler ATM'yi metal bir kabloyla sürükleyerek olay yerinden kaçmıştı" dedi.

Siyah aracın çalıntı olduğunu belirten Cook, "Soruşturma, iki kişinin çalıntı SUV ile marketin otoparkına geldiklerini, araçtan çıkarak koyu renkli kıyafetler giydiklerini, yüzlerini kapattıklarını ve eldiven taktıklarını ortaya koydu. Bir adam metal bir cisimle hemen ön kapıyı kırdı ve ardından SUV'ye bağlanmış metal bir kabloyu içeri çekti. Adam kabloyu ATM'ye bağladı ve sürücüye ATM'yi çekmesini işaret etti. Şüpheliler kaçarken, ATM yerinden çıktı ve bir otomobil bayisinin yakınındaki menfeze düştü. Memurlar ATM'yi ve içindeki kasayı güvenli bir şekilde geri aldı" ifadelerini kullandı.

Arama çalışmalarının başladığını aktaran Polis Şefi Christopher Cook, Dallas'ta çalındığı belirlenen aracın olay yerinden yaklaşık yarım mil uzaklıkta bulunduğunu ve aracın adli inceleme için işleme alındığını aktardı. Şüphelileri arama çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Polis, ATM, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı
Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyetinin aileleri, Ankara’ya geldi Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyetinin aileleri, Ankara'ya geldi
Icardi’yi Arjantin’e mi götürüyor China Suarez’den çok konuşulacak açıklama Icardi'yi Arjantin'e mi götürüyor? China Suarez'den çok konuşulacak açıklama
İki ilin sınırında yer alıyor, isminin arkasında yatan sebep her şeyi anlatıyor İki ilin sınırında yer alıyor, isminin arkasında yatan sebep her şeyi anlatıyor
Tayvan’daki depremde panik anları kamerada Tayvan'daki depremde panik anları kamerada
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu
Ederson’un eşi Fenerbahçeli taraftarlara ateş püskürdü Ederson'un eşi Fenerbahçeli taraftarlara ateş püskürdü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü yapımcı Timur Savcı için karar Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü yapımcı Timur Savcı için karar

14:49
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı
14:35
Tülay Hatimoğulları: Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur’an okuyabilmeli
Tülay Hatimoğulları: Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur'an okuyabilmeli
14:31
Bilal Erdoğan: Yerli ve milli, yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var
Bilal Erdoğan: Yerli ve milli, yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var
14:00
Vatandaşa at eti yedirmişler Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti
13:54
Kim Jong Un’un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı
Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı
13:36
MSB’den olay fotoğrafa ilk yorum: Tehdit oluşturması söz konusu değil
MSB'den olay fotoğrafa ilk yorum: Tehdit oluşturması söz konusu değil
13:23
Sektör temsilcileri zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaştı
Sektör temsilcileri zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaştı
13:22
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
13:21
11. Yargı Paketi’nden faydalanacak hükümlülerin tahliyeleri başladı
11. Yargı Paketi'nden faydalanacak hükümlülerin tahliyeleri başladı
12:56
Adnan Oktar’ın eski villası Rus Oligark’ın restorasyonundan geçti İşte son hali
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 15:08:30. #7.11#
SON DAKİKA: Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.